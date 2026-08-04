Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce’de ziyaret ettiği yaban mersini bahçesinde devlet koruması altındaki çocuklarla birlikte yaban mersini topladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce’de ziyaret ettiği yaban mersini bahçesinde önemli açıklamalarda bulundu. Aile işletmesi olarak faaliyet gösteren alanda incelemelerde bulunan Bakan Göktaş, genç girişimcilere örnek teşkil eden bu yapının kısa sürede büyük bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyledi.

Bakan’dan yaban mersini hasadı! Devlet koruması altındaki çocuklarla bahçeye indi

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Girişimci Desteği kapsamında hayata geçirilen projeye değinen Bakan Göktaş, böyle faaliyetlerin kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini ifade etti. Genç bir girişimcinin ailesiyle birlikte aldığı ilk destekle bu bahçeyi kurduğunu belirten Göktaş, başlangıçta ticari bir amaç gözetmeksizin atılan bu adımın, gelen yoğun talepler doğrultusunda genişlediğini aktardı. Gelinen noktada buranın sadece bir üretim alanı değil, ailelerin de son derece keyifle vakit geçirdiği sosyal bir ortama dönüştüğünü vurguladı.

Bakan’dan yaban mersini hasadı! Devlet koruması altındaki çocuklarla bahçeye indi

“DEVLET BÜTÜN KURUMLARIYLA GENÇLERİN YANINDA”

Projenin yeni nesil tarım anlayışını en güzel şekilde yansıttığını belirten Bakan Göktaş, yaban mersininin çeşitli biçimlerde değerlendirilmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi. İşletmenin bir aile modeli olarak öne çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, anne, baba ve çocukların her birinin burada ayrı bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti. Aile fertlerinin hem işte dayanışma gösterdiklerini hem de fikren birbirlerini desteklediklerini ifade eden Bakan, bahçenin sadece dört yıl gibi kısa bir sürede bu derece gelişmiş olmasının temelinde aile içi bağların çok kuvvetli olmasının yattığını vurguladı.

Bakan’dan yaban mersini hasadı! Devlet koruması altındaki çocuklarla bahçeye indi

Ziyaretin sosyal boyutuna da dikkati çeken Göktaş, etkinlikte devlet koruması altındaki çocukların da yer aldığını bildirdi. Çocuklarla birlikte yaban mersini topladıklarını ve oldukça keyifli zaman geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, örnek teşkil eden bu vizyoner projeyi hayata geçirenlere ve kendilerine bu imkânı sunanlara teşekkür etti.

Bakan’dan yaban mersini hasadı! Devlet koruması altındaki çocuklarla bahçeye indi

Devletin bütün kurumlarıyla fikri olan gençlerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Bakan Göktaş, Düzce’nin geleneksel olarak fındığıyla tanınan bir tarım memleketi olduğunu hatırlattı. Yaban mersini yetiştiriciliği sayesinde bölgedeki ürün çeşitliliğinin artırıldığını ve bu durumun kentin marka değerini adeta tescillediğini belirten Göktaş, ortaya koydukları bu nitelikli çalışmadan dolayı girişimci aileyi yürekten tebrik ettiğini ve kendileriyle gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

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