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Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi'nde özel halk otobüsü şoförü Mustafa Yılmaz, aracından indirdiği bir kız yolcunun hemen ardından tanımadığı bir magandanın yumruklu saldırısına uğradı. Halkevi durağından aldığı 15-16 yaşlarındaki kız yolcuyu durakta indirdiği esnada araca binen bir şahıs, şoföre ağır küfürler edip "Seni öldüreceğim" diyerek yüzünü tırmaladı. Yan koltukta oturan duyarlı bir yolcunun araya girip saldırganı dışarı itmesiyle kurtulan Yılmaz, doğruca karakola giderek hastaneden darp raporu aldı. Olayı başlatan şahsı hiç tanımadığını, durumun indirdiği kız yolcuyla bağlantılı olduğunu belirten ve her iki kişiden de şikayetçi olan şoförün yaşadığı o korkunç dakikalar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

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