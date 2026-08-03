Kadrosuna Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood gibi önemli yıldızları katan Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın İngiliz hücumcusu Marcus Rashford ile ilgilendiği iddia edildi.

Forvet ve sol kanat için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Marcus Rashford'u transfer listesine aldığını öne sürdü.

FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU

The Sun'ın haberine göre; Fenerbahçe, ses getirecek bir hamle yapmak için İngiliz hücumcu Rashford'un şartlarını araştırıyor. Haberde, sarı lacivertlilerin transfer listesindeki diğer isimlerin Milan forması giyen Rafael Leao ile Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı Ismaila Sarr olduğu belirtildi.

MENAJERİYLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Fenerbahçe'nin, Marcus Rashford'un menajerleriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi. 28 yaşındaki futbolcunun geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve transfer kararını aceleye getirmeyeceği ifade edildi. Rashford'un Türkiye seçeneğini değerlendirmesi halinde Fenerbahçe'nin bu transfer için önemli bir bütçe ayırmaya hazır olduğu ileri sürüldü.

Marcus Rashford - Declan Rice

SON SEZONU BARÇA'DA GEÇİRDİ

Manchester United ile 2028 senesine kadar sözleşmesi bulunan Marcus Rashford, geçen sezonu İspanyol devi Barcelona'da kiralık olarak geçirdi. Katalan ekibiyle tüm kulvarlarda 49 maça çıkan İngiliz yıldız, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Sol kanat, santrfor ve sağ kanatta forma giyebilen Rashford, kariyeri boyunca 506 resmi maçta 161 gol ve 99 asist yaptı.

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