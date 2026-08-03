15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşım nedeniyle tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin paylaşımında 15 Temmuz darbe girişiminin "kontrollü bir şekilde gerçekleşmesine izin verildiği" ve "ABD'nin planlayıcı olduğu" yönünde ifadeler kullandığı belirtildi.

İddianamede, Mahruki'nin savunmasında paylaşımında suç işleme kastı bulunmadığını söylediği aktarıldı. Ancak savcılık, söz konusu ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, toplumda infial oluşturabilecek ve kamu düzeni açısından açık ve yakın tehlike doğurabilecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Savcılık ayrıca paylaşımın, halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırtabilecek içerik taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede Nasuh Mahruki'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, Mahruki'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İşte Nasuh Mahruki'nin o skandal paylaşımı:

15 Temmuz paylaşımının ardından tutuklanmıştı! Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.

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