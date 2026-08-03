Sarı lacivertlilerin eski teknik adamı Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Serie A ekibi Bologna'nın, takımda düşünülmeyen Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos'a talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında yer almayan isimlerden olan 33 yaşındaki stoper Diego Carlos'a İtalya'dan talip çıktı.

BOLOGNA, DIEGO'YU İSTİYOR

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre; Domonico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna, deneyimli stoperi kadrosuna katmak istiyor ancak oyuncunun yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Carlos'un yüksek maaşı sorun olsa da buna rağmen Fenerbahçe ile Bologna arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Diego Carlos

TAKIMDAKİ GELECEĞİ NETLEŞECEK

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos'un geleceğine ilişkin kararın, taraflar arasındaki görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. 2025 yılının ocak ayında Aston Villa'dan 11.47 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 33 yaşındaki savunmacı, sakatlığı nedeniyle sarı lacivertlilerde yalnızca 5 maçta forma giymiş ve Como'ya kiralanmıştı.

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