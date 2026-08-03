İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katan, Borussia Dortmund'dan Gineli forvet Serhou Guirassy için de geri sayıma geçen Fenerbahçe için İtalyan basından dikkat çeken bir transfer haberi geldi.

İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardındanVedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'a imza attıran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

"SON PÜRÜZLER KONUŞULUYOR"

İtalyan basınından Tuttomercato, Fenerbahçe'nin Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ismaila Sarr transferinde mesafe kat ettiğini yazdı. Senegalli futbolcu için İngiliz kulübüyle son pürüzlerin konuşulduğu belirtildi.

Ismaila Sarr (Fotoğraf: Instagram)

45 MAÇTA 23 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Sarr, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 45 karşılaşmada görev yaptı. Yıldız oyuncu, sahada kaldığı 3612 dakikada 21 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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