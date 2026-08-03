Geçen sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yaşanan sunucu değişikliği izleyicilerin gündeminde yer aldı. Programın yeni sezonunda Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş yer alırken, gözler programın geçen sezon sunucu koltuğunda oturan Ece Erken ile Nur Tuğba Namlı'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Gel Konuşalım sunucuları neden değişti, yeni sunucular kim?

Gel Konuşalım programında yeni yayın dönemine ilişkin gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Programın yeni bölüm tanıtımında Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş'un yer alması dikkat çekerken, Ece Erken'in yaptığı son paylaşım ise ayrılık iddialarına farklı bir boyut kazandırdı.

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI KİM?

TV8 ekranlarında hafta içi yayınlanan Gel Konuşalım programında yeni haftayla birlikte sunucu koltuğunda Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş yer alıyor. Kanalın yeni yayın planlaması kapsamında programın 3 Ağustos Pazartesi gününden itibaren bu iki isimle ekranlara geleceği duyuruldu.

Gel Konuşalım sunucuları kim, neden değişti?

Programı uzun süredir birlikte sunan Ece Erken ile Nur Tuğba Namlı ise sezon finalinde izleyicilere "Eylül ayında yeni sezonda görüşürüz" mesajıyla veda etmişti. Yeni tanıtımda iki ismin yer almaması üzerine "programdan ayrıldılar mı?" sorusu gündeme geldi.

Gel Konuşalım sunucuları kim, neden değişti?

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI NEDEN DEĞİŞTİ?

TV8 tarafından şu ana kadar sunucu değişikliğinin gerekçesine ilişkin ayrıntılı resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, izleyicilerden gelen mesajları okuduğunu belirterek, programın yeni sezonuyla ilgili henüz herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini ifade etti. Erken paylaşımında, "Yeni sezonla ilgili henüz bir konuşma yapmadık, görüşme yapmadık. Eylül ayında hepinizin haberi olur. Çok seviyoruz sizi, görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Gel Konuşalım sunucuları kim, neden değişti?

Haberle İlgili Daha Fazlası