Türkiye'nin ASEAN Diyalog Ortağı seçilerek 16 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Asya-Pasifik'e girmesi Çin basınında geniş yer bulurken, Ankara'nın klasik Batı bloklarını aşıp küresel dengeleri değiştirdiği kaydedildi.

Türkiye, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda alınan kararla bloğun 12’nci tam Diyalog Ortağı kabul edildi. 2021’den bu yana yeni üye kabulüne uygulanan moratoryumu kaldıran kararla Ankara; ABD, Çin, Rusya ve İngiltere gibi aktörlerin yer aldığı üst düzey diplomatik çatıya dahil oldu.

2010 yılında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması ile başlayan, 2017’de Sektörel Diyalog Ortaklığı ile gelişen süreç, ticaret hacminin 6,5 milyar dolardan 16 milyar doların üzerine çıkmasıyla stratejik bir evreye taşındı. Türkiye; 700 milyonluk nüfusa ve 4 trilyon dolarlık ekonomiye sahip bölgede "Orta Koridor" vizyonuyla lojistik, güvenlik ve ticaret köprüsü işlevi görecek.

Çin basını 16 milyar dolarlık kararı yazdı! Türkiye Batıyı aşıp Asyada dengeleri değiştirdi

ÇİN BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Çin yayın organı South China Morning Post (SCMP), Türkiye’nin Güneydoğu Asya’daki varlığını artırma adımlarını mercek altına aldı.

Türkiye’nin Asya-Pasifik’teki varlığının çok kutuplu dünya düzenindeki yerine dikkat çeken Çin basını şunları yazdı:

"Analistlere göre, Türkiye’nin ASEAN diyalog ortağı statüsüne yükselmesi, bu Batı Asya ülkesinin kendisini bir orta güç olarak konumlandırma çabasını işaret ediyor. Ankara, uluslararası sistemin giderek parçalanmış ve çok kutuplu hale geldiğini görerek Türkiye’yi yerleşik siyasi blokların ötesinde çalışabilen bir ülke olarak öne çıkarıyor."

Çin basını 16 milyar dolarlık kararı yazdı! Türkiye Batıyı aşıp Asyada dengeleri değiştirdi

SAVUNMA SANAYİİ VE ENDÜSTRİYEL OYUN PLANI

Haberde, Türkiye ile ASEAN arasındaki ticaret hacminin 2010’dan bu yana 6,5 milyar dolardan 16 milyar doların üzerine çıktığına vurgu yapılırken, ikili bağların en kritik sütununu savunma sanayiinin oluşturduğu ifade edildi.

Ankara’nın Endonezya, Malezya ve Filipinler’e gerçekleştirdiği İHA/SİHA, zırhlı araç, korvet ve helikopter satışlarının bölgedeki askeri-ticari varlığı tahkim ettiği kaydedildi.

Çin basını 16 milyar dolarlık kararı yazdı! Türkiye Batıyı aşıp Asyada dengeleri değiştirdi

SCMP analizinde, yeni dönemde tarafların sadece düz mal alım-satımına odaklanan klasik ticaretten uzaklaşarak teknoloji transferi, ortak üretim ve tedarik zincirlerinin entegrasyonuna dayalı bir endüstriyel ortaklık kurması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye’nin mühendislik yetkinlikleri ile ASEAN’ın imalat kapasitesinin birleşmesinin, diyalog ortaklığını kağıt üzerindeki bir statüden somut bir stratejik ittifaka dönüştüreceği öne sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası