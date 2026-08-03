Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar programı kapsamında Ankara'dan gerçekleştirdiği yolculuk sırasında İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı'nın sorularını cevapladı. Yol boyunca yapılan samimi sohbette dijital bağımlılıktan çocukların korunmasına, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerinden aile yapısına kadar birçok konuda önemli mesajlar veren Göktaş, özellikle 15-18 yaş grubuna yönelik üzerinde çalışılan yeni sosyal medya modelini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın "dikkat ekonomisi" üzerine kurulu olduğunu belirten Göktaş, sürekli ekran kaydırma alışkanlığının gençler için önemli bir risk oluşturduğunu söyledi. 15-18 yaş grubuna yönelik yeni bir sosyal medya modeli üzerinde çalıştıklarını açıklayan Göktaş, amaçlarının çocukları zararlı içeriklerden korurken ekran bağımlılığıyla da mücadele etmek olduğunu ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇALIŞMA AZMINDAN İLHAM ALIYORUZ"

Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, Göktaş'ın hem Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini hem de birçok kişiye rol model olduğunu belirterek yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Göktaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma temposunun kendilerine ilham verdiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden çalışan, vatandaşın derdiyle dertlenen bir lider. Biz de onun ortaya koyduğu anlayışla her vatandaşımızın sorununa çözüm üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara-Afyonkarahisar yolunda İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı’nın sorularını cevapladı.

"SİZİN ZAMANINIZI PARAYA DÖNÜŞTÜREN BİR EKONOMİ VAR"

Sohbetin en dikkat çeken başlıklarından biri sosyal medya oldu. İnsanların saatlerce başkalarının hayatlarını takip etmesinin sağlıklı olmadığını söyleyen Göktaş, bunun arkasında "dikkat ekonomisi" olarak adlandırılan büyük bir sistem bulunduğunu belirtti.

İçerik üreticilerinin insanların ekran başında geçirdiği süre üzerinden gelir elde ettiğini vurgulayan Göktaş, "Sizin zamanınızı paraya dönüştüren büyük bir ekonomi var." ifadelerini kullandı.

Sürekli ekran başında kalmanın bireyleri gerçek hayattan uzaklaştırdığına dikkat çeken Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Güneşe tekrar bakmamız lazım. Gökyüzüne, doğaya yeniden bakmamız lazım. Gerçek hayat bu."

15-18 YAŞ GRUBU İÇİN YENİ SOSYAL MEDYA MODELİ

Bakan Göktaş, çocuk ve gençleri dijital dünyanın zararlarından korumaya yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

15-18 yaş grubuna özel ayrıştırılmış bir içerik modeli geliştirdiklerini belirten Göktaş, amaçlarının gençlerin sürekli ekran kaydırma alışkanlığını azaltmak ve zararlı içeriklerle karşılaşmalarını engellemek olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformlarının bunu sağlayabilecek teknolojik altyapıya sahip olduğunu ifade eden Göktaş, 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan platformların Türkiye'de temsilci bulundurmasının önemine de dikkat çekti.

Yeni modelle çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen içeriklerin sınırlandırılması ve ekran bağımlılığıyla daha etkin mücadele edilmesi hedefleniyor.

"EKRAN BAĞIMLILIĞI DA DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKTIR"

Madde ve alkol bağımlılığı kadar davranışsal bağımlılıkların da önem kazandığını belirten Göktaş, ekran bağımlılığının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle çocuk ve gençlerin dijital ortamda geçirdiği sürenin kontrol altına alınmasının aileler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"KİMSEM YOK" SÖZÜ GÖZLERİNİ DOLDURDU

Görev süresi boyunca en çok etkilendiği anı da paylaşan Bakan Göktaş, bakanlığa bağlı bir kuruluşta görüştüğü çocuğun kendisine söylediği "Kimsem yok." sözünü hiç unutamadığını anlattı.

Bu söz karşısında gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Göktaş, görev yaptığı süre boyunca karşılaştığı çocukların ve ailelerin hikâyelerinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

HAYATINDAN ÇIKARMAK İSTEDİĞİ KELİME: "NEFRET"

"Hayatınızdan bir kelimeyi çıkaracak olsanız hangisi olurdu?" sorusuna tek kelimeyle "Nefret" cevabını veren Göktaş, nefret duygusunun insanı hayata karşı olumsuzlaştırdığını ve başka kötülükleri de beraberinde getirdiğine inandığını dile getirdi.

BELÇİKA'DAN TÜRKİYE'YE ÜÇ GÜNLÜK YOLCULUK

Çocukluk yıllarında ailesiyle Belçika'dan Türkiye'ye yaptıkları uzun yolculukları da anlatan Göktaş, küçük bir otomobille yaklaşık üç gün süren seyahatlerin bugün hâlâ hafızasında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelişlerin büyük heyecan, Belçika'ya dönüşlerin ise her zaman hüzün anlamına geldiğini ifade etti.

GENÇLERE AİLE ÇAĞRISI

Gençlerin evliliğe bakışında sosyal medyanın önemli etkisi olduğunu belirten Göktaş, bireyselliğin ve yalnızlığın zaman zaman özgürlük olarak sunulduğunu söyledi.

Hayatın özünde paylaşmanın bulunduğunu vurgulayan Göktaş, gençlere şu çağrıyı yaptı:

"Sanal dünyanın dışında da bir hayat var. Aile kavramını kaybetmememiz gerekiyor. Öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki insanlar yalnız ölüyor."

Bu nedenle aile bağlarının güçlendirilmesi ve gerçek hayatın ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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