Etimesgut Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesindeki mal varlığı ve gelir beyanı dikkat çekti. Beşikçioğlu, aylık gelirinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğunu belirtirken, çok sayıda taşınmazı ile banka hesaplarını da beyan etti. İfadesinde ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesinde yer alan mal varlığı beyanı dikkat çekti. Aylık gelirinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğunu belirten Beşikçioğlu, sahip olduğu taşınmaz ve banka hesaplarını da beyan etti. Belediye ihaleleriyle ilgisinin olmadığını savunan Beşikçioğlu, suçlamaları kabul etmedi.

BEŞİKÇİOĞLU AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

A Haber'in haberine göre, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyette verdiği mal varlığı beyanının ayrıntıları ortaya çıktı.

Beşikçioğlu, aylık gelirini yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olarak beyan ederken, üzerine kayıtlı taşınmazlar, banka hesapları ve diğer mal varlıklarını da emniyete bildirdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu

İŞTE MAL VARLIĞI

Edinilen bilgilere göre Beşikçioğlu, emniyet ifadesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan taşınmazları ile banka hesaplarına ilişkin bilgileri paylaştı. Ayrıca çeşitli yatırım araçları ve mal varlığı unsurlarını da beyanına eklediği öğrenildi.

Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı, soruşturma dosyasına giren dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğunu belirten Beşikçioğlu'nun beyanı, soruşturma kapsamında incelenen belgeler arasına alındı.

Beşikçioğlu, ifadesinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı.

Mal Varlığı Konum/Detay Menkul Varlıklar İki motosiklet, Audi A6 marka otomobil Gayrimenkuller Ordu, Ünye: Fındık bahçeleri Çeşme, Ardıç Mahallesi: Müstakil ev Urla: Yüzde 50 hisseli müstakil ev İzmir Güzelyalı: Daire İstanbul Büyükyalı: Loft daire Diğer Gayrimenkuller Ankara Güneş Sokak: Daire Ayvalık: Hisseli arsa

BELEDİYE İMKANLARIYLA ÇEKİM İDDİALARINA CEVAP

Dosyada, "Behzat Ç." dizisinin çekim ve tanıtımında belediye imkanlarının kullanıldığı iddiası da yer aldı. Beşikçioğlu, yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu.

Öte yandan Beşikçioğlu, ifadesinde belediyedeki ihale süreçlerine müdahil olmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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