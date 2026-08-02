Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Tüm suçlamaları reddeden Beşikçioğlu, dosyadaki ses kayıtlarında "başkan" olarak geçen kişinin kendisi olmadığını öne sürerken, 225 bin liralık para transferinin ise borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savundu.

Etimesgut Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni aşamaya geçildi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında savcılık sorgularının ardından şüpheliler hakkında adli karar verilmesi bekleniyor.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Etimesgut Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyette verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı.

Yaklaşık 4 saat boyunca avukatları eşliğinde ifade veren Beşikçioğlu, hakkındaki suçlamaların tamamını reddederek ihale süreçlerinde herhangi bir görev veya yetkisinin bulunmadığını savundu. İfadesinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Beşikçioğlu, soruşturmadaki birçok iddiaya tek tek cevap verdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu

ETKİN PİŞMANLIĞI KABUL ETMEDİ

İfadesi sırasında Türk Ceza Kanunu'nun etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Beşikçioğlu, bu hükümlerden yararlanmak istemediğini belirtti. Kendi özgür iradesiyle ifade verdiğini söyleyen Beşikçioğlu, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Erdal Beşikçioğlunun savunması ortaya çıktı! O başkan ben değilim

"İHALE SÜREÇLERİNDE GÖREVİM YOK"

Soruşturma dosyasındaki dijital materyaller ve ihale süreçlerine ilişkin sorular üzerine konuşan Beşikçioğlu, belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısı bulunmadığını söyledi.

İhale teknik şartnamelerinin hazırlanması ve alım süreçlerinin kendi görev alanında olmadığını ifade eden Beşikçioğlu, dosyada kendi adına düzenlenmiş herhangi bir belge bulunmadığını savundu.

225 BİN LİRALIK TRANSFERİ BÖYLE AÇIKLADI

İfadesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin lira da soruldu.

Beşikçioğlu, söz konusu paranın yurt dışında bulunduğu sırada otel ödemesi sırasında yaşadığı kredi kartı limit sorunu nedeniyle borç olarak gönderildiğini belirterek, Türkiye'ye döndükten sonra parayı geri ödediğini söyledi.

"SES KAYITLARINDAKİ 'BAŞKAN' BEN DEĞİLİM"

Soruşturma dosyasına giren konser organizasyonuna ilişkin ses kayıtlarına da değinen Beşikçioğlu, kayıtlarda "başkan" olarak bahsedilen kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.

Konuşmaların içeriğinden söz edilen kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu olduğunun anlaşılacağını savunan Beşikçioğlu, organizasyon sürecindeki işlemlerin de kendisine bağlı birimler tarafından yürütülmediğini ifade etti.

"SERKAN KOZAN HAKKINDA BİZ İŞLEM BAŞLATTIK"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan belediye çalışanı Serkan Kozan'ın iddialarına da cevap veren Beşikçioğlu, Kozan hakkında daha önce belediye tarafından inceleme başlatıldığını söyledi.

Yemekhane gelirlerini zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini öne süren Beşikçioğlu, Kozan'ın görevden uzaklaştırıldığını ve ardından zimmet, güveni kötüye kullanma ile nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

TELEFONUNDAKİ YAZIŞMALARI AÇIKLADI

Beşikçioğlu'nun cep telefonunda Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu ile yaptığı tespit edilen yazışmalar da ifadesinde soruldu.

Beşikçioğlu, "Bana görseli gösterilen şikayet konusu hakkında Mutlu Kerimoğlu isimli şahsa gönderme sebebim Mutlu Kerimoğlu'nun yetki ve görev alanın İmar ile ilgili olmasıdır. Bu konunun araştırılması ve gereğinin yapılması için Mutlu Kerimoğlu'na gönderdim. Keza bana iletilen şikayet ve sorunları ilgili Belediye Başkan yardımcılarının sorumluluk alanlarına göre iletirim ve gereğinin yapılmasını isterim" dedi.

"ŞİRKET SAHİPLERİYLE HTS İLETİŞİMİM VE PARA TRANSFERİM YOKTUR"

Beşikçioğlu, ifadesinin sonunda suçlamaları reddederek şu savunmayı yaptı:

Yukarıda samimi olarak beyanlarda bulundum. Tarafıma okunan Sayıştay raporlarında suç duyurusu kısmında ve bilirkişi raporlarında tarafıma herhangi bir isnat ya da suç beyan edilmemiştir. Özellikle Serkan Kozan'ın bahsettiği olaylar hakkında Sayıştay görevlileri ve Savcılık makamı incelemeler yapmış, şahsımın cezai ya da hukuki sorumluluğunu doğuracak bir tespitte bulunmadıkları gibi şahsıma bir suçlamada yöneltmemişlerdir. Yine tarafıma okumuş olduğunuz ses kayıtları, içerikleri incelendiğinde şahsıma ait bir konuşma bulunmadığı gibi konuşma içeriklerinde de iddia olunduğu gibi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Eğitim ve uzmanlık alanım dışındaki konularda gerekli araştırma ve incelemeleri yapması için belediyenin İç Denetim ve Teftiş Müdürlüklerini harekete geçirerek yapılan işlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetledim. Bir usulsüzlüğün tespiti halinde gereğini ifası için savcılıklara başvuru yaptım. Şüphelilerden sadece Mutlu Kerimoğlu ile Belediye Görevi dışında geçmişe dönük bir tanışıklığım ve dostluk ilişkim bulunmaktadır. Diğer belediye Görevlisi şüphelileri belediye Başkanı olduktan sonra tanıdım. Belediye görevi kapsamındaki hiyerarşi dışında başkaca bir ilişki bulunmamaktadır. Şüpheli olarak görünen şirket sahipleri ve yetkilileri ile HTS iletişimim ve para transferim yoktur. Üzerime kayıtlı mal varlığının Belediye Başkanı olmadan önceki dönemlerdeki ticari faaliyetlerim ve miras yoluyla edindiğim mal varlığıdır. Suçlamalar soyut, suç atfı mahiyetinde olup maddi delillerle desteklenmemiştir.



Beşikçioğlu'nun avukatlarının ise ifadenin alınış şekline itirazlarının bulunmadığını belirterek müvekkillerinin savunmasına katıldıklarını beyan etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası