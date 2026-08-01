Atina yönetimi, Türk Hava Kuvvetleri'nden mümkün olduğunca uzaklaşmak için Türkiye karasına 435 kilometre mesafedeki üssü seçse de Andravida, TSK'nın yerli füze ve hava platformlarının açık hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Yunan basınında yer alan gelişmelere göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları envantere almasından bu yana gerçekleştireceği en büyük altyapı projesi için süreç resmen başladı.

Değerlendirmelerin ardından ABD onayını alan şirketler ihaleye girebilecek. Yunan Hava Kuvvetleri planlamasına göre güvenlik onaylarının sonbaharda tamamlanması, açık ihalenin 2026 yılı sonuna kadar yapılması ve ilk kazmanın 2027 yılı sonunda vurulması hedefleniyor.

Uçakların düşük görünürlük (stealth) kaplamasının korunabilmesi amacıyla sıcaklık, nem ve hava kalitesinin otomatik olarak kontrol edildiği özel hangarlar ve depolama alanları oluşturulacak. Ayrıca üsse biyometrik erişim sistemleri, şifreli haberleşme ağları ve siber güvenlik altyapısı kurularak tesis bir dijital kaleye dönüştürülecek. Pilot ve teknisyenlerin eğitimi için ise gelişmiş uçuş ve görev simülatörleri devreye alınacak.

Andravida Üssü'nde sadece standart hangarlar inşa edilmeyecek. Proje kapsamında yüksek korumalı uçak sığınakları, mühimmat depoları, lojistik tesisler, görev planlama merkezleri, gizli veri işleme tesisleri, taksi yolları ve park alanları tamamen yeni baştan inşa edilecek.

Yunanistan'ın F-35'lerin konuşlanacağı ana üs olarak Ege adalarını veya Doğu Yunanistan'daki tesisleri değil de Mora Yarımadası'nın en batısındaki Andravida'yı seçmesi tesadüf değil. Atina yönetimi, beşinci nesil pahalı uçaklarını Türk hava sahasından ve kıyı konuşlu mühimmatlardan koruyabilmek amacıyla Türkiye karasına yaklaşık 435 kilometre uzaklıktaki bu noktayı stratejik bir sığınak olarak belirledi.

ANDRAVİDA RADARDA MI?

Atina'nın "en uzak nokta" hesabı, Türk Savunma Sanayii'nin ulaştığı yerli mühimmat ve platform menzilleri karşısında geçerliliğini yitiriyor. Yunanistan'ın F-35'leri teslim alacağı 2030 yılına kadar envanterdeki gücünü katlayacak olan TSK, Andravida Üssü'nü pek çok farklı vektörden baskı altında tutma kapasitesine sahip bulunuyor.

Türkiye'den ateşlenebilecek TAYFUN ve CENK gibi hipersonik hıza ulaşabilen balistik füzeler ile uçar unsurlardan atılan TRG-300 ER gibi süpersonik füzeler üssü doğrudan kapsama alanında tutuyor. Bununla birlikte Türkiye karasından, Mavi Vatan'da veya Orta Akdeniz'de görev yapan Türk savaş gemileri ve denizaltılarından fırlatılabilen GEZGİN ve KARA ATMACA seyir füzeleri Andravida için doğrudan tehdit oluşturuyor.