Türkiye'den kaçabilmek için 435 kilometre uzağı seçtiler: Yunanistan'ın F-35 üssü Türk füzelerinin menzilinde kaldı!
Yunanistan, ABD'den tedarik edeceği F-35 savaş uçakları için Mora Yarımadası’ndaki Andravida 117. Muharip Kanat Üssü'nü baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor.
Atina yönetimi, Türk Hava Kuvvetleri'nden mümkün olduğunca uzaklaşmak için Türkiye karasına 435 kilometre mesafedeki üssü seçse de Andravida, TSK'nın yerli füze ve hava platformlarının açık hedefi olmaktan kurtulamıyor.
Yunan basınında yer alan gelişmelere göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları envantere almasından bu yana gerçekleştireceği en büyük altyapı projesi için süreç resmen başladı.
ABD GÜVENLİK ONAYI ŞARTI VE İHALE TAKVİMİ
F-35'lerin barındırılacağı tesislerin sıkı denetime tabi olması sebebiyle Amerikan makamları, projede yer almak isteyen Yunan şirketlerini derinlemesine inceleyecek. ABD tarafı şirketlerin yüksek güvenlikli projelerdeki tecrübesini, mali yeterliliğini, siber güvenlik altyapısını, gizli bilgileri koruma kapasitesini ve alt yüklenicilerini değerlendirmeye alacak.
Değerlendirmelerin ardından ABD onayını alan şirketler ihaleye girebilecek. Yunan Hava Kuvvetleri planlamasına göre güvenlik onaylarının sonbaharda tamamlanması, açık ihalenin 2026 yılı sonuna kadar yapılması ve ilk kazmanın 2027 yılı sonunda vurulması hedefleniyor.
F-35 İÇİN DEVASA ALTYAPI VE STEALTH BAKIM MERKEZLERİ
Andravida Üssü'nde sadece standart hangarlar inşa edilmeyecek. Proje kapsamında yüksek korumalı uçak sığınakları, mühimmat depoları, lojistik tesisler, görev planlama merkezleri, gizli veri işleme tesisleri, taksi yolları ve park alanları tamamen yeni baştan inşa edilecek.
Uçakların düşük görünürlük (stealth) kaplamasının korunabilmesi amacıyla sıcaklık, nem ve hava kalitesinin otomatik olarak kontrol edildiği özel hangarlar ve depolama alanları oluşturulacak. Ayrıca üsse biyometrik erişim sistemleri, şifreli haberleşme ağları ve siber güvenlik altyapısı kurularak tesis bir dijital kaleye dönüştürülecek. Pilot ve teknisyenlerin eğitimi için ise gelişmiş uçuş ve görev simülatörleri devreye alınacak.
NEDEN ANDRAVİDA? TÜRKİYE'DEN 435 KİLOMETRE UZAKLIKTA GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI
Yunanistan'ın F-35'lerin konuşlanacağı ana üs olarak Ege adalarını veya Doğu Yunanistan'daki tesisleri değil de Mora Yarımadası'nın en batısındaki Andravida'yı seçmesi tesadüf değil. Atina yönetimi, beşinci nesil pahalı uçaklarını Türk hava sahasından ve kıyı konuşlu mühimmatlardan koruyabilmek amacıyla Türkiye karasına yaklaşık 435 kilometre uzaklıktaki bu noktayı stratejik bir sığınak olarak belirledi.
ANDRAVİDA RADARDA MI?
Atina'nın "en uzak nokta" hesabı, Türk Savunma Sanayii'nin ulaştığı yerli mühimmat ve platform menzilleri karşısında geçerliliğini yitiriyor. Yunanistan'ın F-35'leri teslim alacağı 2030 yılına kadar envanterdeki gücünü katlayacak olan TSK, Andravida Üssü'nü pek çok farklı vektörden baskı altında tutma kapasitesine sahip bulunuyor.
Türkiye'den ateşlenebilecek TAYFUN ve CENK gibi hipersonik hıza ulaşabilen balistik füzeler ile uçar unsurlardan atılan TRG-300 ER gibi süpersonik füzeler üssü doğrudan kapsama alanında tutuyor. Bununla birlikte Türkiye karasından, Mavi Vatan'da veya Orta Akdeniz'de görev yapan Türk savaş gemileri ve denizaltılarından fırlatılabilen GEZGİN ve KARA ATMACA seyir füzeleri Andravida için doğrudan tehdit oluşturuyor.
Ayrıca Türkiye, Libya veya TCG Anadolu ile MUGEM gibi yüzer platformlardan havalanabilecek KAAN, KIZILELMA ve ANKA-III gibi radar görünürlüğü düşük insanlı ve insansız savaş uçakları ile 500 ila 1000 kilometre menzilli kamikaze dronlar da üsse hassas vuruş yapma kabiliyeti taşıyor.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ SATÜRASYON RİSKİNE KARŞI ÇARESİZ
Yunanistan'ın tedarik etmeyi planladığı Patriot veya David's Sling gibi hava savunma sistemleri, Türkiye'nin geliştirdiği hipersonik balistik füzeleri engelleme yeteneğine sahip değil.
TSK'nın sahip olduğu mühimmat çeşitliliği; İHA, seyir füzesi ve balistik füzelerin aynı anda kullanıldığı sürü ve salvo saldırılarıyla rakip hava savunma kalkanlarını çok kısa sürede doygunluğa yani satürasyona ulaştırıp etkisiz hale getirebilecek bir envanter derinliği sunuyor. Bu durum, Yunanistan'ın milyarlarca dolarlık F-35 yatırımlarına rağmen Andravida'yı tam anlamıyla korunaklı bir kaleye dönüştürmesini imkansız kılıyor.