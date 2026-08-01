Samsun'da kurulan semt pazarında alışveriş yapan 22 yaşındaki B.K., F.Ö. isimli şahsın kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü. Yakalan şüpheli F.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan haftalık semt pazarında alışveriş yapan 22 yaşındaki B.K. adlı genç kadın, pazar içerisinde yürüdüğü sırada F.Ö.'nün (35) eliyle kalçasını sıktığını belirterek polise şikâyette bulundu.

Semt pazarında genç kadına elle taciz!

KISA SÜREDE YAKALANDI

Şikâyet üzerine çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli F.Ö.'yü yaptıkları takip ve çalışma sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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