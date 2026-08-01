Türkiye ile Irak, yaklaşık yarım asırdır stratejik enerji koridoru işlevi gören Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın günlük 750 bin varil kapasiteyle çalışmasını sağlayacak bir yıllık geçiş anlaşmasını imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ve Kuzey Petrol Şirketi (NOC) arasında "Ham Petrol Taşıma Anlaşması" resmiyet kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir’in katıldığı törende imzalar BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, SOMO Genel Müdürü Ali Nizar Al-Shatri ve NOC Genel Müdürü Faisal Hammadi Ramadan tarafından atıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) - Kuzey Petrol Şirketi (NOC) arasında “Ham Petrol Taşıma Anlaşması” imzalandı.

Bir yıl süreli geçiş anlaşmasıyla uzun vadeli model oluşturulana kadar petrol akışının kesintisiz sürmesi güvence altına alındı.

Irak yeni anlaşma kapsamında Türkiye’ye günlük 750 bin varil petrol gönderecek.

HÜRMÜZ KRİZİNE KARŞI STRATEJİK ALTERNATİF GÜZERGAH

Tarihi bir haftayı tarihi bir protokolle tamamladıklarını belirten Bakan Alparslan Bayraktar, 1970'lerden bu yana hizmet veren hattın küresel petrol piyasalarındaki kritik rolüne dikkat çekti. Hürmüz Körfezi'nde yaşanan kriz nedeniyle yaklaşık 20 milyon varil petrolün takılı kaldığı bir ortamda Ceyhan hattının hayati bir alternatif oluşturduğunu vurgulayan Bayraktar, Silopi'den Ceyhan'a uzanan 1,5 milyon varil kapasiteli çift hattın ilerleyen dönemde Kuveyt ve Körfez petrollerini de kapsayacak şekilde tam kapasiteyle çalıştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak Başbakanı Zeydi’yi kabulünde gündeme gelen Türkiye’deki rafinerilerin ihtiyaç duyacağı bir milyon varillik petrolün Irak tarafından sağlanması konusunun önemli bir gelişme olduğunu dile getirerek “Bu hakikaten ülkemizin petrol arz güvenliği açısından önemli. Türkiye'deki rafinerilerimiz aslında civar ülke petrollerine göre tasarlanmış on yıllar önce. Dolayısıyla Irak petrolü ve Kerkük petrolü, bu anlamda bizim rafinerilerimizin en çok kullandığı ürünler.” diye konuştu.

Ayrıca Bakan Bayraktar, imzalanan protokole ve yürütülen diplomatik trafiğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Irak Petrol Bakanı Sayın Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından, BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmayı imza altına aldık. Yaklaşık yarım asırdır ülkelerimiz arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren bu hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalarımız sürerken, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bu geçiş düzenlemesini hayata geçirdik.

Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştıran bu hat, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin de gösterdiği üzere bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip.

Hedefimiz; bu güçlü altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak’ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir."

Türkiye sayesinde petrol akışı 3'e katlanacak: 750 bin varil için imzalar atıldı!

TÜRK RAFİNERİLERİ İÇİN İTHALAT HEDEFİ: 1 MİLYON VARİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı ez-Zeydi görüşmesinde alınan kararlar doğrultusunda Türkiye'deki rafinerilerin petrol ihtiyacının Irak'tan karşılanması süreci hızlanmıştı. Türk rafinerilerinin altyapısının Bölge ve Kerkük petrollerine uyumlu tasarlandığını bildiren Bakan Bayraktar, mevcut durumda ihtiyacın sadece yüzde 10'unun Irak'tan sağlandığını, Ceyhan boru hattının tahsisiyle birlikte Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının neredeyse tamamını Irak'tan karşılayacak bir modelin hedeflendiğini aktardı.

Türkiye sayesinde petrol akışı 3'e katlanacak: 750 bin varil için imzalar atıldı!

TÜRKİYE PETROLLERİ KERKÜK SAHALARINDA: 3 MİLYAR VARİLLİK DEV KAYNAK

Hafta başında sağlanan bir diğer tarihi başarıya değinen Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) BP’nin Kerkük merkezli şirketine yüzde 15 oranında ortak olduğunu hatırlattı. Kerkük’teki Baba, Avanah, Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsayan dev projenin ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı barındırdığına değindi.

Petrol, doğal gaz ve elektrik alanındaki geniş çaplı iş birliğiyle iki ülke arasındaki 17 milyar dolarlık ticaret hacminin katlanması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası