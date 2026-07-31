Christopher Nolan’ın “Odyssey” filmi, Türkiye’de sinema salonlarına nefes aldırdı. İki haftada 698 bin seyirciye ulaşan film, toplam haftalık gişeyi de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 artırdı.

Yönetmen Christopher Nolan’ın “Odyssey” filmi, zor günler geçiren sinemalara âdeta can suyu oldu. Türkiye’de 17 Temmuz’da gösterime giren eser, geride kalan iki haftada toplamda 698 bin kişi tarafından seyredildi. Filmin korsan versiyonunun sosyal medyada yayılıp milyonlara ulaşmasına rağmen bu başarı tablosunun ortaya çıkması dikkati çekti.

HAFTALIK SEYİRCİ 731 BİN

Homeros’un Anadolu’da yazdığı destanından adapte edilen “Odyssey” sinemalardaki toplam seyirciyi de ciddi oranda artırdı.

17-23 Temmuz tarihleri arasında salonlardaki seyirci sayısı, geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 100 artarak 731 bin kişiye ulaştı.

Bu durum, tarihinin en kötü günleri yaşanan sinemacılar için de umut kaynağı oldu. Ancak söz konusu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Bu sebeple bugün vizyona giren “Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün” ile 21 Ağustos’ta gösterilmeye başlayacak “Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar” filmlerinin gişe sayıları merak ediliyor.

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