“Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün” filminde Peter Parker, üzerindeki liseli ruhu atarak daha olgun bir karaktere bürünüyor. Süper kahraman filmleri arasında farklı bir yerde duran eser, buna rağmen potansiyelinin altında kalıyor.

Ağlarıyla suçluları hizaya getiren Spider-Man yani Örümcek Adam, 1960’larda Stan Lee imzasıyla Marvel’ın çizgi romanlarında doğsa da sinemadaki serüveni 2002’de Sam Raimi’nin çektiği filmle başladı. Ancak kırmızı kostümlü süper kahraman, Tom Holland’ın oyunculuğuyla 2017’den itibaren farklı bir ruha kavuştu. İlk filminde 19 yaşında olan Holland, seriye sıra dışı mizah ve biraz da ergence hava kattı. Geride kalan dokuz senede üç film çekildi; bunlarla birlikte Holland da büyüyüp olgunlaştı!

Bu olgunlaşma bugün gösterime giren Destin Daniel Cretton’ın yönettiği “Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün”e yansıyor. Holland’ın dördüncü defa başrolde yer aldığı eserde, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo ve Tramell Tillman gibi oyuncuları da seyrediyoruz.

Popüler seriye duygusal halka: Örümcek Adam ergenlikten çıktı!

MÜNZEVİ BİR ADAM…

Malum 2021’deki “Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok” filminde kahramanın kimliği, yani Peter Parker olduğu ortaya çıkmış, sonrasında süper kahraman bir efsunla herkesin hakiki kimliğini unutmasını sağlamıştı. Tabii, bu esnada arkadaşları MJ ve Ned de kendisini unutmuştu. İşte yeni film bu hadise sonrasında yaşananları merkezine alıyor.

Artık yetişkin olarak bir binanın izbe katında tek başına yaşayan Peter, sık sık kostümünü giyerek New York sokaklarındaki sıradan suçlularla mücadele ediyor. Bu hâliyle çizgi romanlardaki rolüne yaklaşmış görünüyor. Ancak kendisini hatırlamayan eski kız arkadaşı MJ’in (gerçek hayattaki karısı Zendaya) de peşini bırakmıyor. Derken “Hasar Kontrol Departmanı”na bir saldırı gerçekleşiyor. Hadisenin altından telepatiyle insanların zihinlerine girip bedenlerini kontrol eden bir karakter çıkıyor. Böylece eski defterler açılmaya başlıyor…

DAHA GERÇEKÇİ BİR SÜPER KAHRAMAN FİLMİ

Bu defa Peter Parker’ın hissî hikâyesi üzerinden nispeten hafifmeşrep süper kahraman filmlerinden ayrışan daha ciddi bir eser karşımıza çıkıyor. Evet, yine türünün alametifarikası olarak efektlerle yoğrulmuş yoğun aksiyon sahneleri seyrediyoruz. Ancak mizahtan ziyade duygusallığın öne çıktığı daha realist ve sinematik bir Örümcek Adam filmi bu…

Peter Parker ise daha kırgın ve olgun biri olarak dikkati çekiyor. Mutasyon geçiren bedenindeki problemlerle ve yalnızlık hisleriyle başa çıkmaya çalışıyor.

Yakın zamanda “Odyssey” filminde başarılı bir performans sergileyen Tom Holland, bu yarı fantastik karakteri de tesirli oyunculukla canlandırıyor.

Ancak eserin başında ortaya çıkarılan hikâye unsurları (Peter’ın bedenindeki mutasyon gibi) yeterince derinleştirilemiyor. İkinci yarıda serinin devamı için yapılan ilavelerin etkisiyle bir örümcek ağı gibi karmaşık ve klişelerle dolu bir hikâye meydana getiriliyor. İki buçuk saate yaklaşan eserde temponun zamanla yavaşlaması da bir problem olarak duruyor.

Neticede farklı bir yoldan gidilmeye çalışılan, yer yer etkili olan ama potansiyelinin altında kalan “ortalama” bir süper kahraman filmi izliyoruz…

Popüler seriye duygusal halka: Örümcek Adam ergenlikten çıktı!

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