FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Dünya Kupası ticari haklarını ve hisselerini özel yatırımcılara satma kararı futbol dünyasını ayağa kaldırdı. The Independent gazetesinin haberine göre 55 üye federasyonuyla acil toplanan UEFA, kararın geri çekilmemesi halinde Dünya Kupası dahil tüm FIFA turnuvalarını boykot etme konusunda mutabakata vardı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurarak hisselerini özel yatırımcılara açma planı futbol dünyasını ayağa kaldırmıştı.

The Independent gazetesinin haberine göre UEFA, 55 üye federasyonuyla yaptığı olağanüstü toplantıda, kararın geri çekilmemesi halinde Dünya Kupası da dahil FIFA organizasyonlarını boykot etmeyi değerlendirecek.

DÜNYA KUPASI HİSSELERİ YATIRIMCILARA AÇILIYOR

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası ve diğer uluslararası turnuvaların tüm ticari ile operasyonel haklarını yönetecek yeni bir şirket kurulacağını ve bu şirketin hisselerinin özel yatırımcılara satılacağını duyurmuştu.

Plan doğrultusunda, karara onay veren üye federasyonlara 40 milyon dolar (30 milyon sterlin) ödeme vaat edilmesi, karara karşı çıkanlara ise bu kaynağın aktarılmayacağının belirtilmesi büyük tepki çekti. Teklifi sert bir dille eleştiren UEFA, yaptığı açıklamada, "Futbolun ruhu ve yönetimi satılık bir meta değildir. Kimin kazanç sağlayacağı belirsiz olan bu süreçte futbolu satmak FIFA’nın görevi değildir" ifadelerine yer verdi.

Tartışmaların gölgesinde eleştirilere cevap veren FIFA Başkanı Gianni Infantino ise planın bir zorunluluk taşımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu plan, futbolun dünya çapında büyümesi için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ancak bu bir fırsat, kesinlikle bir zorunluluk değil. Amacımız, daha önce değerlendirilmemiş ticari potansiyeli ortaya çıkarmak ve üye federasyonlarımıza sağlanan finansmanı artırmak"

55 ÜLKE ACİL TOPLANDI: BOYKOT MASADA

Gelişmeler üzerine 55 üye ülke temsilcisinin katılımıyla olağanüstü sanal toplantı düzenleyen UEFA, Infantino’nun geri adım atmaması durumunda radikal tedbirleri devreye sokacağını açıkladı.

Toplantıdan sızan bilgilere göre Avrupa federasyonları, sürecin oylamadan geçmesi halinde Dünya Kupası’na katılmama seçeneği üzerinde tam bir görüş birliğine vardı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi dev organizasyonları elinde tutan UEFA, diğer kıta konfederasyonlarıyla da temas kurarak FIFA’ya karşı ortak bir cephe oluşturmayı hedefliyor.

Sadece Avrupa değil, Asya (AFC) ve Kuzey/Orta Amerika (CONCACAF) futbol yönetimleri de FIFA'nın tek taraflı tutumunu eleştirdi. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim el-Halife, kendilerine danışılmadan alınan bu kararı kabul edilemez olarak görüldüğünü iletti.

Öte yandan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ise öneriyi incelemeye açık olduğunu bildirdi. Ekim ayında finansman sürecini tamamlamayı planlayan FIFA'nın, gelen boykot tehditleri karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu.

FIFA Başkanının skandal kararı ortalığı karıştırdı: UEFA resti çekti, 55 ülkeden boykot kararı

MASADA TRUMP AİLESİ VAR: YATIRIMCI GRUBUNUN BAŞINDA JOSHUA KUSHNER YER ALIYOR

Diğer yandan Finansal danışmanlığını JP Morgan’ın üstlendiği gizli projenin baş aktörleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın kardeşi Joshua Kushner bulunuyor.

Kushner’ın sahibi olduğu Thrive Capital şirketinin liderlik etmesi beklenen konsorsiyum, yeni şirketin yüzde 20 ila 30’luk hissesini satın almayı hedefliyor.

Plan kapsamında FIFA’ya üye 211 ülke federasyonuna da yaklaşık 20 milyon dolar değerinde hisse dağıtılması öngörülmekte. Sektör kaynakları, hisse dağıtımının FIFA Kongresi'nde plana yönelik muhalefeti azaltmayı ve onay sürecini kolaylaştırmayı hedeflediğini aktardı.

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