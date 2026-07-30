Ankara’nın Çankaya ilçesinde yol kenarında bir kadın hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Deresi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kadının Gülay Akgün M. olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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