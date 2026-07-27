İstanbul'da 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın, eşi Volkan Karaçay tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedinin battaniyeye sarılıp ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Cesedin hayvanlar tarafından zarar gördüğü belirlenirken cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de 23 Temmuz günü üç çocuk annesi Bedriye Karaçay (24) hakkında, 23 Temmuz günü kayınbiraderi G.G. tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

Genç kadının eşi Volkan Karaçay'ın (30) sorunlu biri olduğunu belirten G.G., yengesinin hayatından endişe ettiğini ifade etti. İhbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

TARTIŞMA SONRASI KARISININ GİTTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Karaçay'ın ifadesine başvuruldu. Şüpheli ilk ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını ve Bedriye Karaçay'ın taksiye binerek evden ayrıldığını iddia etti. İfade sırasında tedirgin tavırlar sergileyen ve çelişkili beyanlarda bulunan Volkan Karaçay, somut delil bulunmaması nedeniyle emniyetten ayrıldı. Ancak polis ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı.

Ormanda cesedi bulunmuştu! Bedriyenin katili en yakını çıktı: Önce boğup sonra hayvanlara yem etmiş

SARDIĞI CESEDİ ARABAYA TAŞIRKEN GÖRÜLDÜ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kamera kayıtlarından Volkan Karaçay'ın 22 Temmuz gecesi kayınvalidesine ait otomobili evinin önüne getirdiğini, battaniyeye sardığı cesedi aracın arka koltuğuna yüklediğini belirledi. Şüphelinin aynı araçla Sarıyer'de Ayazağa'daki ormanlık alana gittiği ve burada yaklaşık 7 dakika kaldıktan sonra ayrıldığı tespit edildi. Ekipler, belirlenen ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmalarında Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılı cesedine ulaştı.

Ormanda cesedi bulunmuştu! Bedriyenin katili en yakını çıktı: Önce boğup sonra hayvanlara yem etmiş

Yapılan incelemelerde, cesedin bir bölümünün yaban hayvanları tarafından zarar gördüğü belirlendi.

SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cesedin bulunmasının ardından Ataşehir'de akrabalarının evinde yeniden gözaltına alınan Volkan Karaçay, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Katıldıkları bir düğünün ardından eşinin kendisini aldattığını öne sürerek evde tartıştıklarını söyleyen katil zanlısı, Bedriye Karaçay'ı boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi battaniyeye sarıp ormana bıraktığını beyan etti. Cinayetin ardından günlük hayatına devam ettiği tespit edilen Volkan Karaçay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ormanda cesedi bulunmuştu! Bedriyenin katili en yakını çıktı: Önce boğup sonra hayvanlara yem etmiş

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