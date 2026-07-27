Fenerbahçe, Gornik Zabrze rövanşı öncesi hazırlıklarını tamamlarken İsmail Kartal'ın oyun planı netleşti. Mason Greenwood'un yine kulübede başlaması beklenirken, İngiliz yıldıza bu kez daha fazla süre verilmesi ve turun geçilmesi halinde bir sonraki maçta ilk 11'de forma giymesi planlanıyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında çarşamba günü deplasmanda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan ilk maçı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Polonya'da avantajını koruyarak adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal, kritik mücadele öncesinde hem oyun planını hem de kadro tercihlerini büyük ölçüde şekillendirdi. Deneyimli çalıştırıcının, yeni transfer Mason Greenwood'u ilk maçta olduğu gibi rövanşta da yedek kulübesinde başlatacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Polonya deplasmanında: İsmail Kartaldan Mason Greenwood ve İsmail Yüksek kararı

GREENWOOD'A KADEMELİ GEÇİŞ

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada 83. dakikada oyuna girerek ilk kez Fenerbahçe formasını giyen Mason Greenwood'un fiziksel olarak tam seviyeye ulaşması için kademeli şekilde takıma adapte edilmesi planlanıyor.

İsmail Kartal'ın İngiliz yıldızı yine ikinci yarıda oyuna dahil etmeyi düşündüğü, ancak bu kez ilk maça kıyasla daha fazla süre vermeyi planladığı belirtildi.

İngiliz hücum oyuncusu, Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada sınırlı süre almasına rağmen yüzde 83 pas isabet oranıyla mücadele etti.

Fenerbahçe Polonya deplasmanında: İsmail Kartaldan Mason Greenwood ve İsmail Yüksek kararı

KARTAL'DAN İLK 20 DAKİKA UYARISI

Rövanş öncesinde oyuncularıyla hem taktik hem de mental çalışmalar gerçekleştiren İsmail Kartal'ın takım toplantılarında özellikle maçın başlangıç bölümüne dikkat çektiği öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın futbolcularına, deplasmandaki atmosferin ilk maçtan çok daha farklı olacağını anlatarak şu uyarıyı yaptığı belirtildi:

"Karşımızda bu kez çok farklı bir rakip olacak. Kendi sahasında bekleyen değil, gol için üzerimize gelen bir takım göreceğiz. İlk 20 dakika bizim için çok kritik olacak."

Fenerbahçe Polonya deplasmanında: İsmail Kartaldan Mason Greenwood ve İsmail Yüksek kararı

"RAKİBİ ÜMİTLENDİRMEMELİYİZ"

Kartal'ın oyuncularından maçın kontrolünü ilk düdükten itibaren ele almalarını istediği ve rakibin tur umutlarını canlı tutacak bir senaryoya izin verilmemesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Deneyimli teknik adamın toplantıda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Kesinlikle gole izin vermeden ve rakibi tur için ümitlendirmeden istediğimizi almalıyız."

Fenerbahçe Polonya deplasmanında: İsmail Kartaldan Mason Greenwood ve İsmail Yüksek kararı

İKİNCİ BÖLGE PLANI HAZIR

Fenerbahçe'nin rövanşta daha kontrollü bir oyun anlayışıyla ikinci bölgede yoğunlaşmayı hedeflediği belirtildi. Kartal'ın savunmadan çıkışlarda hata yapılmamasını isterken, orta sahada ise rakibe sürekli baskı uygulanmasını talep ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe Polonya deplasmanında: İsmail Kartaldan Mason Greenwood ve İsmail Yüksek kararı

İSMAİL YÜKSEK İLK 11'E DÖNÜYOR

Oyun planı doğrultusunda orta sahada değişikliğe gitmeye hazırlanan İsmail Kartal'ın, Gornik Zabrze karşısında İsmail Yüksek'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, hem orta sahadaki dirençlerini artırmayı hem de deplasmanda oyunun temposunu kontrol ederek avantajını korumayı amaçlıyor. Kritik rövanşta alınacak sonucun ardından Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunda bir sonraki turun kapısı aralanacak.

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