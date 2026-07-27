Armani gibi dünya devlerine üretim yapan Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., konkordato sürecine girdi. Şirket için 3 ay geçici mühlet kararı verilirken, ihracatı da 87 milyon dolara kadar gerilediği kaydedildi.

Armani gibi dünya devlerine üretim yapan, hazır giyim sektörünün önde gelen şirketlerinden ve Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer alan Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, konkordato kararı aldı.

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Türkiye'de uluslararası ticaret, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli sektörlerde ürün tedariki ve pazarlama alanında faaliyet gösteren, yurt içi ve yurt dışındaki ticari operasyonlarıyla öne çıkan Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre konkordato sürecine girdi.

Habere göre tekstil devlerinden biri olan şirket için, 21 Temmuz tarihli ilama göre İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 21 Temmuz'da firmanın başvurusunu kabul ederek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Armani'ye üretim yapıyordu! Türk tekstil devinden konkordato

İHRACATI 87 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Genel anlamda iyi bir ihracat performansı sergileyen şirket, 2024 yılında TİM'in İlk 100 listesinde 271. sırada yer alırken, aynı yıl 107 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ancak artan maliyetler ve yüksek enflasyon, birçok tekstil firmasını etkilediği gibi Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'ni de etkiledi. Şirketin geçen yıl yaptığı ihracatı tam tamına 87 milyon dolara kadar geriledi.

Armani'ye üretim yapıyordu! Türk tekstil devinden konkordato

Konkordato başvurularındaki artış iş dünyasının da gündemindeki yerini koruyor. Konkordato kararı alan şirketin patronu Selçuk Mehmet Kaya'nın, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtilirken, TİM Başkanı Mustafa Gültepe de geçtiğimiz günlerde İSO Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Son 2-3 yılda konkordato sayıları üç katına çıktı. Niye? Hep mi başarısız bu iş insanları? Ne değişti? Kendi yaptığı planla ekonomik planlar farklılaştı. Yüzde 18-20 faizken, yüzde 50 ile alıyoruz. Yüzde 50 faizle hangi iş insanı kredi alıp, iki sene dayanabilir?" ifadelerini kullanmıştı.

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