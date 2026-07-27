Orta Doğu'da gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle altın haftaya yükselişle başladı. Piyasaların gözü ise bu hafta açıklanacak FED faiz kararına çevrildi.

Altın, pazartesi günü açılışını yüzde 1'in üzerinde yükselişle gerçekleştirdi. Orta Doğu'daki çatışmaların hafiflemesi, petrol fiyatlarının gerilemesi ve bunun enflasyon endişelerini azaltmasının ardından altında yükseliş yaşandı. Yüzde 1'in üzerindeki bu yükseliş, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gerçekleşti. Bu hafta açıklanacak FED kararının altın ve diğer piyasalar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu.

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4.110,56 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 primle 4.112,10 dolardan işlem gördü.

ABD dolar endeksinin yüzde 0,3 düşmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın gibi metallerin diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale gelmesini sağladı.

Altın ve gümüşte yükseliş rüzgarı! Petrolde ise ibre tersine döndü

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları ise İran-ABD geriliminin hafiflemesiyle gün içinde yüzde 4'ten fazla geriledi. Artan jeopolitik savaş baskılarıyla birlikte yükseliş ivmesini sürdüren petrol, yılın başlarında enflasyon endişelerini artırmıştı. Bu durum, merkez bankalarının faiz artırımlarına yönelebileceği beklentisini güçlendirirken, altın üzerinde de baskı oluşturmuştu.

ABD-İran savaşının başlamasıyla satış baskısı yaşayan altın, tarihi zirvelerden 6 bin lira sınırına kadar gerilerken, son durumda diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesi ve jeopolitik risklerin azalacağı beklentisiyle yükselişe geçti. Bugün açılışını 6 bin 228 lira seviyesinde yapan gram altın, yükseliş yönünde ilerliyor.

Altın ve gümüşte yükseliş rüzgarı! Petrolde ise ibre tersine döndü

Tüm piyasanın ve yatırımcıların gözü ise FED toplantısına çevrildi. Ekonomistlerin beklentisi, faiz oranlarının sabit tutulması yönünde.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2,8 artışla ons başına 59,81 dolara, platin yüzde 2,6 yükselişle 1.629,15 dolara ve paladyum yüzde 2,1 primle 1.269,43 dolara çıktı.

Altın ve gümüşte yükseliş rüzgarı! Petrolde ise ibre tersine döndü

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