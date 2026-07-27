Japonya’da yapılan pazarlama kampanyası görenlerin ağzını açık bıraktı. Marketlerde satışa çıkarılan 10 bin marulun ambalajına ünlü bir Japon aktörün yüzü basıldı. Raflardaki sebzeyi gören müşteriler neye uğradığını şaşırırken, kampanya sosyal medyada çok konuşuldu.

Japonya'da alışverişe çıkanlar neye uğradığını şaşırdı. Battle Royale ve Death Note filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü aktör Tatsuya Fujiwara, ülkenin en büyük yerli marul üreticilerinden JA Zen-Noh Nagano ve Ajinomoto'nun ortak kampanyasının reklam yüzü oldu.

10 BİN MARULA ÜNLÜ AKTÖRÜN YÜZÜ BASILDI

“Marul'u 'Hemen Al" adı verilen kampanya kapsamında Tokyo ve Kansai bölgelerindeki marketlere gönderilen yaklaşık 10 bin marul, oyuncunun yüzünün bulunduğu özel ambalajlarla satışa çıkarıldı. Kampanyanın amacı ise yalnızca marul satışlarını artırmak değil, aynı zamanda gıda israfına dikkat çekmek.

10 bin marulun üzerine ünlü oyuncunun yüzü basıldı! Görenler neye uğradığını şaşırdı

Ajinomoto'nun verilerine göre, tüketicilerin yüzde 60'ından fazlası evlerinde marulu tamamen tüketemediği için çöpe atıyor. Şirket Başkanı ve CEO'su Shigeo Nakamura, birçok kişinin marulu yalnızca salata olarak tükettiğini ve bu nedenle ürünün tamamını değerlendiremediğini belirtti.

TÜKETİCİLER FARKLI TARİFLERE ULAŞABİLİYOR

Bu sorunun önüne geçmek için ambalajlara QR kodları eklendi. Tüketiciler bu kodlar sayesinde içerisinde marul olan farklı tariflere ulaşabiliyor. Hazırlanan internet sitesinde ise kıyılmış marullu soğuk pirinç lapası, marul köftesi ve farklı yemek önerileri yer alıyor.

10 bin marulun üzerine ünlü oyuncunun yüzü basıldı! Görenler neye uğradığını şaşırdı

TÜKETİCİLERİ YENİ TARFİLER DENEMEYE TEŞVİK EDECEK

Fujiwara, kampanya teklifi geldiğinde kendisine "marul krizi yaşandığının" anlatıldığını ve projede yer almayı kabul ettiğini söyledi. JA Zen-Noh Nagano Üretim ve Satış Departmanı Genel Müdürü Hiroshi Kobayashi de ünlü oyuncunun projeye dahil olmasının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, dikkat çekici ambalajların tüketicileri yeni tarifler denemeye teşvik edeceğini ifade etti.

21 Temmuz'da başlayan kampanya, özel ambalajlı marulların stokları tükenene kadar devam edecek. Japon üreticiler, sıra dışı reklam çalışmasıyla hem marul tüketimini artırmayı hem de gıda israfına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası