En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme ve zam farkı ödemelerine yönelik süreç milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. TBMM'de kabul edilen en düşük emekli maaşının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp yayınlanmadığına ve SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimi merak ediliyor.

2026 Temmuz dönemi emekli maaşı düzenlemesinde önemli bir aşama geride kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli aylığının artırılması öngörülürken zam farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı emeklilerin gündemindeki yerini koruyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI 2026?

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından düzenleme yürürlüğe girecek ve temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Düzenlemede, en düşük emekli aylığının Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı Resmi Gazetede yayımlandı mı 2026? Zam farkı ödeme tarihleri gündemde

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı alan vatandaşların zam farkı ödemeleri için henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi maaş farklarının ayrıca emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor. SGK'nın duyuracağı takvim doğrultusunda fark ödemeleri hak sahiplerine tek seferde yapılacak.

En düşük emekli maaşı Resmi Gazetede yayımlandı mı 2026? Zam farkı ödeme tarihleri gündemde

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TBMM'de kabul edilen düzenlemeye göre en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Böylece mevcut 20 bin TL olan taban aylıkta 3 bin 552 TL artış yapılması planlanıyor.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni tutar temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Yaklaşık 5,1 milyon emeklinin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme yapılır:

Son rakam 9 - Ayın 17'si

Son rakam 7 - Ayın 18'i

Son rakam 5 - Ayın 19'u

Son rakam 3 - Ayın 20'si

Son rakam 1 - Ayın 21'i

Son rakam 8 - Ayın 22'si

Son rakam 6 - Ayın 23'ü

Son rakam 4 - Ayın 24'ü

Son rakam 2 - Ayın 25'i

Son rakam 0 - Ayın 26'sı

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme yapılır:

Son rakam 5, 7 ve 9 - Ayın 25'i

Son rakam 3 ve 1 - Ayın 26'sı

Son rakam 4, 6 ve 8 - Ayın 27'si

Son rakam 0 ve 2 - Ayın 28'i

4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

4C kapsamındaki emekli maaşları genel olarak ayın 1'i ile 5'i arasında ödenmektedir.

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