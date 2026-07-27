Piyasalarda temmuzun son haftası başlarken, Orta Doğu’daki riskler ve petrol fiyatlarındaki volatilite bu aya damga vurdu. Geçen hafta 100 doları aşan petrol, çatışmalara ara verilmesinin ardından bu hafta başında ilk işlemlerde 90 doların altını gördü. Ancak motorinin litresi bu ay %21,65 arttı. Yükselen fiyatlara dikkat çeken analistler, emekli zammı için de kritik TÜFE tahminlerini açıkladı. İşte temmuz ayı enflasyon beklentileri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerle birlikte petrol fiyatı geçen hafta tekrar kritik 100 dolar seviyesinin üzerini test etmişti. Cuma kapanışı ise 98,70 dolardan gerçekleşti. Petrolde haftalık yükselişin boyutu %11,80 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

ABD-İran krizinde belirsizlikler devam ederken, petrolün varil fiyatı çatışmalara verilen aradan destek bularak bugün 90 doların altını test etti. Böylece petrol, geçen haftaki kazanımlarını pazartesi günü ilk işlemlerde geri verdi.

MOTORİN FİYATI %21 ARTTI

Bu arada içeride akaryakıt fiyatları petroldeki son yükselişten etkilendi. İstanbul’un Avrupa yakasında temmuz başında 62,25 TL olan benzinin litre fiyatı 67,04 TL’ye yükseldi. Motorinin litresi ise aynı dönemde 64,51 TL’den 78,49 TL’ye çıktı. Motorin fiyatında bu ayki artış %21,65’i buldu. Söz konusu fiyat artışları, temmuzun son haftası başlarken TÜFE beklentilerine de yansıdı.

Temmuz enflasyonu için geri sayım! İşte emekli zammı için de kritik beklentiler…

TEMMUZDA TÜFE TAHMİNLERİ

Temmuzda muayene payı, otoyol-köprü, internet hizmetleri fiyat artışları gibi aya özgü baskı unsurlarına enerji fiyat artışlarının eklendiğini de belirten Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı “İşlenmemiş gıda fiyatlarının iki aylık düşüş eğiliminden sonra temmuzda %3,7 arttığını hesaplıyoruz” görüşünü dile getirerek, bu ay enflasyonunun %2,24 olabileceği tahminini paylaştı.

Akbank Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından yapılan analizde ise temmuzda aylık TÜFE’nin %1,93 olabileceği bildirildi.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Öte yandan Merkez Bankasının, Orta Doğu’daki tansiyon daha ileri boyutlara ulaşmadan gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketinin temmuz ayı sonuçlarına göre ise aylık TÜFE artışı beklentisi ortalama %1,68 olarak tahmin edildi.

Web TÜFE tarafından yapılan ölçümler ise temmuz enflasyonu için %1,95’lik bir rakama işaret ediyor.

Temmuz enflasyonu için geri sayım! İşte emekli zammı için de kritik beklentiler…

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İLK VERİ

Temmuz enflasyonu, milyonlarca emeklinin bu yılın sonunda alacağı 6 aylık zam farkının ilk verisi olma özelliğini de taşıyor. Yüzde 1,9-2,0 civarında gelebilecek bir temmuz verisi, ilk etapta bu oranda bir zam farkına da işaret edecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında %17,76 oranında enflasyon farkı zammına hak kazanmıştı. Zamlı maaşlar bu aydan itibaren hesaplara yatmaya başladı. Öte yandan en düşük emekli maaşı da 23 bin 552 TL’ye yükselmişti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN DE KRİTİK

Enflasyon verileri, Merkez Bankası tarafından faiz politikası için de yakından takip ediliyor. Türkiye Hayat Emeklilik tarafından yapılan değerlendirmede “Gelecek döneme ilişkin para politikası patikasında, temmuz ayındaki geçici enflasyon artışından ziyade jeopolitik risklerin enerji fiyatlarına yansımasının belirleyici olacağı kanaatindeyiz” ifadelerine yer verildi ve Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında yıl sonu politika faizi beklentisinin %34,70 seviyesinde şekillendiği hatırlatıldı.

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