Orta Doğu’daki gelişmeler ve TCMB’nin “sıkı para politikasına devam” kararının ardından 14 bin puana yakın seviyelerde denge arayışını sürdüren borsada bu hafta dikkatler banka bilançolarında olacak. İş Yatırım tarafından yapılan analizde ise kârlılık artışında öne çıkabilecek ve sektörüne göre iskontolu şirketler paylaşıldı. İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen haftayı %-0,27 değer kaybı ile 13.943 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en yüksek 14.228 ve en düşük 13.936 puanı test etti. Kapanış ise kritik 14.000 seviyesinin hemen altından gerçekleşti.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, endekste 50 günlük hareketli ortalamanın da yakınlaştığı 14.200 seviyesinin kısa vadede önemli bir direnç olarak öne çıktığı, aşağıda ise 13.600 seviyesinin ana destek noktası olarak takip edileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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BORSA NEYİ FİYATLIYOR?

Kısa vadede borsaya yön veren gelişmelerin başında Orta Doğu ve TCMB’nin faiz kararının geldiğini hatırlatan analistler; jeopolitik risklerin devam etmesi, petrol fiyatlarının yüksek seyri ve sıkı para politikasının sürmesinin, fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde petrolde yaşanan gerilemenin ise endekse destek olabileceği aktarılıyor.

Borsada gözler bu bilançolarda! İşte iskontolu işlem gören hisseler…

BU HAFTAKİ BİLANÇOLAR

Öte yandan geçen hafta başlayan ikinci çeyrek bilançoları da piyasada yakından takip ediliyor. Bu hafta finansal sonuçları beklenen büyük şirketler arasında TAV Havalimanları Holding, Akbank, Arçelik, TSKB, TOFAŞ Otomobil Fabrikaları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve OTOKAR bulunuyor.

BANKALARDA BEKLENTİ

Özellikle banka bilançoları izlenirken, İş Yatırım’ın tahmininde “Araştırma kapsamımızdaki bankaların ikinci çeyrekte toplam 76,2 milyar TL net kâr açıklamasını bekliyoruz. Bu rakam çeyreksel bazda %22’lik daralmaya, yıllık bazda ise %13’lük büyümeye işaret ediyor. ABD-İran gerilimi sonrasında yükselen petrol fiyatlarının yeniden artırdığı marj baskısı, sektör kârlılığı üzerinde belirleyici olmaya devam etti” görüşüne yer verildi.

Borsada gözler bu bilançolarda! İşte iskontolu işlem gören hisseler…

ÖNE ÇIKABİLECEK ŞİRKETLER

İş Yatırım’ın raporunda küresel ticaretteki aksamaların ve petrolle birlikte türev ürün fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle; TÜPRAŞ, AYGAZ, PETKİM, Kardemir ve Ereğli Demir Çelik şirketlerinin net kâr büyümesinde öne çıkabileceği tahminine yer verildi. Savunma harcamalarının artmasının ise ASELSAN’ın kâr büyümesini destekleyebileceği aktarıldı.

İSKONTOLU İŞLEM GÖRENLER

Bu arada İş Yatırım tarafından paylaşılan başka bir analizde, 21 Temmuz 2026 kapanış fiyatları dikkate alınarak sektörüne göre iskontolu işlem gören şirketler de paylaşıldı. Analizde Galata Wind Enerji, Mavi Giyim, Migros, MLP Sağlık Hizmetleri, Ford Otosan, Oyak Çimento ve Ülker Bisküvi şirketlerine dikkat çekildi.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.

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