Müzisyen Mehmet Güreli, yıllardır manevi kızı olarak gördüğü oyuncu Görkem Yeltan'ı evlat edindi. İki ünlü isim, mahkemenin evlatlık kararıyla büyük mutluluk yaşadı.

77 yaşındaki müzisyen Mehmet Güreli, 9 yaşında İstanbul'a bir akrabasının yanına okumak için gelen Görkem Yeltan'ı manevi kızı olarak görüyordu.

HASTANEDE YANINDAN AYRILMADI

Yıllar süren bu manevi baba-kız ilişkisi, şimdilerde oyunculuk yapan Yeltan büyüdüğünde iş ortaklığına da dönüştü. Öte yandan geçtiğimiz yıl hastanede tedavi gören ve bir yakınının olmaması nedeniyle zorluk yaşayan Mehmet Güreli, Yeltan'ın yanından ayrılmamasıyla zor günleri atlattı.

Mehmet Güreli

EVLAT EDİNMEK İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre manevi babasının refakatçisi olan genç kadın, Mehmet Güreli'nin kendisini evlat edinme talebini olumlu karşıladı. 77 yaşındaki sanatçı, 40 yıllık manevi kızını evlat edinmek için mahkemeye dava açtı.

Mehmet Güreli İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, 40 yıldır adeta manevi kızı olan Görkem Yeltan ile baba kız ilişkileri yaşadıklarını belirtti.

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MAHKEME EVLATLIK TALEBİNE ONAY VERDİ

Dilekçece; Görkem Yeltan'ın eşinin de baba kız ilişkilerine onay verdiği belirtilirken mahkeme davayı kabul etti. İstanbul Aile Mahkemesi, Mehmet Güreli'nin manevi kızı Görkem Yeltan'ı evlat edinmesine karar verdi.

Görkem Yeltan

Gerekçeli kararda Yeltan'ın Mehmet Güreli'nin tüm bakımını sağladığına dikkat çekildi.

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