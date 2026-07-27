İspanya’nın Sevilla Havalimanı’nda uzun yıllardır atıl durumda bulunan Piper PA-23 Apache tipi çift motorlu uçak, sahibi tarafından teslim alınmaması üzerine 10 Euro (yaklaşık 540 TL) bedelle açık artırmaya çıkarıldı.

İspanyol havalimanı işletmecisi Aena, EC-GKA tescilli Piper PA-23 Apache tipi uçağı açık artırmayla satışa sundu. İhaleye katılmak isteyenlerden 0,50 Euro teminat bedeli yatırmaları istenirken, uçağın en az 2018 yılından bu yana Sevilla Havalimanı’nda bulunduğu belirtildi.

YILLARDIR SAHİBİ ÇIKMIYOR

Aena, uçağın sahibine ulaşmak amacıyla birçok kez girişimde bulunulduğunu, ayrıca durumun İspanya Resmî Gazetesi’nde üç kez ilan edildiğini açıkladı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen uçağı teslim almak için herhangi bir başvuru yapılmadı. Bunun üzerine uçak, yasal süreç tamamlanarak hukuken terk edilmiş kabul edildi.

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AÇIK ARTIRMAYA YOĞUN İLGİ

Uzun süredir kullanılmayan uçağın teknik durumunun kötü olduğu ve yeniden uçabilecek durumda olmadığı ifade edildi. Aena, açık artırmanın ilan edilmesinin ardından çok sayıda e-posta aldıklarını ve ihaleye yoğun ilgi gösterildiğini duyurdu. Şartnamede yer alan koşulları sağlayan bireyler, şirketler ve kurumlar ihaleye katılabilecek.

Tekliflerin kabul edileceği son tarih ihale dokümanlarında belirtilirken, teklif zarflarının açılacağı tarih başvuru süresinin tamamlanmasının ardından Sevilla Havalimanı tarafından açıklanacak. Açık artırmanın sonuçsuz kalması halinde ise uçağın sökülerek geri dönüştürülmesi amacıyla bir şirkete satılması planlanıyor.

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