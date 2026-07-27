Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP ve Gülistan Doku soruşturmaları kapsamında yeni operasyonların gerçekleştirildiğini duyurdu. AHBAP soruşturmasının 4. dalga operasyonunda 13 kişi; Doku dosyasında ise 18 kişi daha gözaltına alındı.

Türkiye'nin son dönemde en çok konuştuğu gündem başlıkları arasında AHBAP Derneği tarafından toplanan bağışların, Haluk Levent ve çevresindekiler tarafından farklı amaçlarla kullanıldığı iddiası yer alıyor.

Levent dahil çok sayıda isim soruşturma kapsamında tutuklanırken; gündemdeki bir diğer konu ise 2020'de Tunceli'de kaybolduktan sonra bir daha haber alınmayan Gülistan Doku davası. Yıllar sonra yeniden açılan dosya kapsamında, aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu birçok isim tutuklandı.

GÜRLEK SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Gözler, bu soruşturmalardan gelecek haberlere çevrilmişken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, son operasyonları duyurdu. Bakan, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Haluk Levent

AHBAP'A 4. DALGA OPERASYON

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu kapsamda İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.

Gülistan Doku

'GÜLİSTAN' DAVASINDA 18 GÖZALTI DAHA

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir.

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimize, Erzurum ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Devletimiz; vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle; İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde, milletimizin huzurunu hedef alan suç ve suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."

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