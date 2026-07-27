Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları ve ALBTN işlem tarihi yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. KAP ve Borsa İstanbul tarafından paylaşılan son açıklamalarla birlikte halka arz sürecine ilişkin işlem tarihi, dağıtım sonuçları ve yatırımcı sayısına dair detaylar netleşti.

ALBTN koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlandı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar, payların işlem göreceği tarihi, dağıtım verilerini ve halka arza ilişkin resmi sonuçları araştırmaya başladı.

ALBAYRAK HAZIR BETON NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan "Payların İşlem Görmeye Başlaması" duyurusuna göre Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirket payları ALBTN.E işlem koduyla yatırımcılarla buluşacak.

Albayrak Hazır Beton ne zaman işlem görecek? ALBTN halka arz sonuçları

ALBAYRAK HAZIR BETON KAÇ LOT VERDİ?

Albayrak Hazır Beton halka arzında toplam 70 milyon lot satışa sunuldu. Talep toplama işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde "Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirildi. Halka arz sonuçlarına göre dağıtım sonunda 549 bin 211 yatırımcıya toplam 70 milyon TL nominal değerli pay satıldı.

Albayrak Hazır Beton ne zaman işlem görecek? ALBTN halka arz sonuçları

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ SONUÇLARI

Albayrak Hazır Beton'un halka arzında pay başına satış fiyatı 38,60 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden gerçekleştirilen satışla birlikte halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2,70 milyar TL oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arz edilen 70 milyon TL nominal değerli payın tamamının satışı başarıyla tamamlandı. Halka arz sürecinin ardından KAP'ta yayımlanan Borsa İstanbul duyurusu ile payların işlem görmeye başlayacağı tarih de resmen ilan edildi. Böylece ALBTN kodlu paylar, 29 Temmuz 2026 itibarıyla Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası