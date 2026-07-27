Talep toplama sürecini tamamlayan METGÜN Enerji Yatırımları A.Ş., Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih ile yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul tarafından yayımlanan resmi duyuruların ardından şirket paylarının ilk işlem günü, netlik kazandı. Peki, Meten ne zaman işlem görecek?

Yenilenebilir enerji şirketlerinden Metgün Enerji, 20-21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. Halka arza yaklaşık 994 bin başvuru geldi. Böylece halka arzın büyüklüğü 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olarak gerçekleşti. Toplam 993 bin 906 başvuru yapılırken, 961 bin 387 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

METGÜN Enerji işlem tarihi belli oldu! Meten ne zaman işlem görecek?

METEN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Metgün Enerji payları 28 Temmuz'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.



Borsa İstanbul'un KAP açıklaması şöyle:

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 635.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 135.579.000 TL nominal değerli Şirket payları 28/07/2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20 TL baz fiyat, "METEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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