KPSS ön lisans başvuru ekranı ve 2026 KPSS ön lisans başvuru tarihleri, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte başvuru süreci, geç başvuru günleri ve sınav tarihine ilişkin detaylar yeniden araştırılmaya başlandı.

2026 KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan binlerce aday, başvuru işlemlerinin başlayacağı tarihi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak başvuru sürecini yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda başvuru, geç başvuru ve sınav tarihleri netleşirken, adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans başvuru ekranı henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre başvuru işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılabilecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanı tanınacak. Adayların başvuru işlemleri sırasında güncel fotoğraf, iletişim bilgileri ve eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS ön lisans başvuru ekranı açıldı mı? 2026 KPSS ön lisans başvuru tarihleri

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026'da başlayacak. Başvuru süreci 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda alınacak olup adaylar işlemlerini ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

KPSS Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. Adayların başvuru ve sınav sürecinde ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

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