2026 LGS tercih sürecinde son güne girilirken lise adayları ve veliler işlemlerini tamamlamak için e-Okul ekranına yöneldi. Merkezi sınavla öğrenci alan liseler, yerel yerleştirme okulları ve pansiyonlu okullar için bugün son başvuru saati araştırılıyor. Peki, LGS tercihleri bugün saat kaçta bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 LGS tercih döneminde başvuruların sona ermesine kısa süre kaldı. Tercih listesini henüz onaylamayan öğrencilerin e-Okul üzerinden işlemlerini kontrol etmesi gerekiyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor?

LGS TERCİHLERİ BUGÜN SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026 LGS tercih işlemleri 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Öğrencilerin bu saate kadar e-Okul sistemi üzerinden tercihlerini oluşturması ve okul müdürlüklerine onaylatması gerekiyor. Tercih süresinin tamamlanmasının ardından sistem üzerinden yeni tercih eklenemeyecek veya mevcut sıralamada değişiklik yapılamayacak.

LGS tercihleri bugün saat kaçta bitiyor? 2026 LGS tercih ekranı

2026 LGS TERCİH EKRANI

2026 LGS tercihleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler tercih sürecinde ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranını kullanıyor. Merkezi sınava katılan ve LGS puanı bulunan öğrencilerin de yerel yerleştirme tercihi yapması gerekiyor.

Yerel yerleştirme ekranında öğrenciler en fazla 5 okul seçebiliyor ve ilk 3 tercihin ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından yapılacak. Aynı okul türünden en fazla 3 okul listeye eklenebilecek. Ekrandaki yeşil renk kayıt alanındaki, mavi renk komşu kayıt alanındaki, kırmızı renk ise diğer kayıt alanları ile il dışındaki okulları gösteriyor.

Merkezi sınav puanı ile yerleştirme; sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS tercihleri bugün saat kaçta bitiyor? 2026 LGS tercih ekranı

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS yerleştirme sonuçları ve okullarda boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Merkezi yerleştirmede öğrencilerin LGS puanı ve tercih sırası dikkate alınırken puan eşitliği halinde OBP, 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları, özürsüz devamsızlık, tercih önceliği ve yaş kriterleri sırasıyla uygulanacak.

İlk yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için iki nakil dönemi düzenlenecek. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos'ta alınacak ve sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta alınacak.

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