MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin verdiği iki zorlu etapta mücadele ederken, 26 Temmuz akşamı önlüğü kazanan 9. yarışmacı merak ediliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya seçilme yarışında bir isim daha belli oldu. Enginar dolması ve nane temalı tabak etaplarının ardından şeflerin değerlendirmesiyle ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı netleşti.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'nın 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümünde ana kadroya girme mücadelesi devam etti. İlk grupta yer alan yarışmacılar, şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın belirlediği iki aşamalı parkurda en başarılı tabağı hazırlayabilmek için yarıştı.

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? 26 Temmuz MasterChef ana kadroya giren isim

İlk etapta yarışmacılardan Ege usulü zeytinyağlı enginar dolması hazırlamaları istendi. Verilen 45 dakikanın sonunda yapılan değerlendirmeyle üst tura Şadi, Burçin, Betül, Nesibe ve Fatma Nur yükseldi. Gecenin ikinci etabında ise yarışmacılar bu kez nane ana ürününü kullanarak bir tabak hazırladı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda finale Şadi ile Nesibe kaldı. Final turunun ardından yapılan puanlamada en başarılı tabağı hazırlayan Şadi, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 9. yarışmacı olarak önlüğü giymeye hak kazandı.

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? 26 Temmuz MasterChef ana kadroya giren isim

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

26 Temmuz itibarıyla ana kadroya giren ilk 9 isim:

Batuhan Nilay Hasan Alp Şiringül Enes Eyüp Can Demirhan Nurten Şadi

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM 43 yıllık evlilik bitti! Misafir istememek boşanma sebebi

Haberle İlgili Daha Fazlası