Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci savunma alanındaki iş birliğiyle denizlere taşındı. TCG Osmangazi'nin İskenderiye Limanı ziyareti, iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin ve Doğu Akdeniz'deki stratejik iş birliği arayışının dikkat çeken adımı oldu.

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde hız kazanan normalleşme süreci, savunma alanındaki iş birliğiyle yeni bir aşamaya taşınıyor. Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu'nun imzalanmasının ardından Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri Açık Deniz Eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi ile Mısır'ın İskenderiye Limanı'na 3 gün süren bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Ankara-Kahire hattındaki normalleşmenin denizlerdeki en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında yapılan liman ziyareti, yalnızca bir eğitim faaliyeti değil Türkiye'nin deniz gücü, deniz diplomasisi ve Mavi Vatan vizyonunun sahadaki yansıması olarak değerlendiriliyor.

MASADA DENİZ YETKİ ALANLARI DA VAR

Resmî takvimde eğitim faaliyeti olarak yer alan ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığı dönemde gerçekleşmesi nedeniyle stratejik bir mesaj olarak yorumlandı. Askeri çerçeve anlaşması ve Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu'nun ardından gözler deniz yetki alanlarına çevrildi. Diplomatik kaynaklara göre Ankara, karşılıklı hak ve menfaatleri esas alan yeni bir deniz yetki alanı sınırlandırması konusunda Kahire ile temaslarını sürdürüyor. Türkiye'nin daha önce Mısır'a yaptığı teklif bu ülkeye Yunanistan ile yaptığı anlaşmaya göre 1.5 milyon kilometrekare daha fazla alan sağlıyor.

Akdeniz'e kritik çıkarma! Türk donanması İskenderiye Limanı’na demirledi

DOĞU AKDENİZ'İN KRİTİK ÜSSÜ

Mısır Deniz Kuvvetleri'nin en önemli üslerinden biri olan İskenderiye Limanı, Doğu Akdeniz'in stratejik merkezleri arasında yer alıyor. Türk savaş gemisinin liman ziyareti, Ankara ile Kahire arasında yeniden güç kazanan ilişkilerin deniz boyutundaki en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

TÜRK DONANMASI SAHADA GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Yerli ve millî savunma sanayisinin ürettiği platformlarla son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşayan Türk Deniz Kuvvetleri; MİLGEM korvetleri, İSTİF sınıfı fırkateynleri, modernize edilen denizaltıları, amfibi unsurları ve çok katmanlı harekât kabiliyetiyle bölgenin en güçlü donanmaları arasında gösteriliyor. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de kesintisiz görev yapan Türk Donanması, yalnızca denizlerdeki hak ve menfaatleri korumakla kalmıyor, Türkiye'nin diplomatik hamlelerine de sahada güç kazandırıyor. Mavi Vatan konsepti doğrultusunda Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de kesintisiz görev icra eden Türk Donanması, yalnızca Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumuyor, aynı zamanda Ankara'nın diplomatik girişimlerine sahada stratejik derinlik kazandırıyor.

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