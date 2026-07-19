İsrail basınında yayımlanan analizde, Tel Aviv yönetiminin güvenlik planlamasında Türkiye'nin de olası senaryolar arasında değerlendirildiği öne sürüldü. Analizde, İsrail'in deniz gücünü artırdığı ve "potansiyel Türk cephesi" için hazırlıklara hız verdiği iddia edildi.

İsrail basınında yayımlanan bir analizde, Tel Aviv yönetiminin gelecekte karşılaşabileceği güvenlik senaryoları arasında Türkiye’nin de yer almaya başladığı öne sürüldü.

JNS’de yayımlanan makalede, İsrail ordusunun deniz ve amfibi harekât kabiliyetini güçlendirmeye yönelik son adımlarının, muhtemel bir Türkiye senaryosu kapsamında değerlendirildiği iddia edilerek, “Hazırlıklar başladı” ifadelerine yer verildi.

Donanmamız İsraili korkuttu: Türkiye’ye karşı uzun yıllara ihtiyacımız var

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Analizde, İsrail Savunma Bakanlığının son aylarda “Triton” tipi beş hızlı amfibi çıkarma gemisini envanterine kattığı belirtildi. Analizin en dikkati çeken bölümünde ise İsrail ordusu ile donanmasının son dönemde “potansiyel Türk cephesi” üzerinde daha yoğun çalışmaya başladığı dile getirildi.

Donanmamız İsraili korkuttu: Türkiye’ye karşı uzun yıllara ihtiyacımız var

İsrailli askerî yetkililere dayandırılan değerlendirmede, Türkiye’den gelebilecek muhtemel doğrudan askerî tehdide karşı kapsamlı bir hazırlık kararı alınması hâlinde özellikle İsrail donanmasının yeniden yapılandırılması gerekeceği, böyle bir askerî dönüşümün ise uzun yıllar alabileceği savunuldu.

Makalede, ABD’nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü konusunda Türkiye’ye yeşil ışık yaktığına da vurgu yapılarak Ankara’nın Tel Aviv’in bölgedeki hava üstünlüğünü etkileyebileceği ifade edildi.

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