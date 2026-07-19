Donanmamız İsrail'i korkuttu: Türkiye’ye karşı uzun yıllara ihtiyacımız var
İsrail basınında yayımlanan analizde, Tel Aviv yönetiminin güvenlik planlamasında Türkiye'nin de olası senaryolar arasında değerlendirildiği öne sürüldü. Analizde, İsrail'in deniz gücünü artırdığı ve "potansiyel Türk cephesi" için hazırlıklara hız verdiği iddia edildi.
- İsrail ordusunun deniz ve amfibi harekât kabiliyetini güçlendirmeye yönelik adımları, muhtemel bir Türkiye senaryosu kapsamında değerlendiriliyor.
- İsrail Savunma Bakanlığı, son aylarda "Triton" tipi beş hızlı amfibi çıkarma gemisini envanterine kattı.
- İsrail ordusu ve donanması, son dönemde "potansiyel Türk cephesi" üzerinde daha yoğun çalışmaya başladı.
- Türkiye'den gelebilecek muhtemel doğrudan askerî tehdide karşı hazırlık kararı alınması hâlinde İsrail donanmasının yeniden yapılandırılması gerekeceği belirtildi.
- Analiz, ABD'nin F-35 programına dönüş konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yakmasının, Ankara'nın Tel Aviv'in bölgedeki hava üstünlüğünü etkileyebileceğini vurguluyor.
İsrail basınında yayımlanan bir analizde, Tel Aviv yönetiminin gelecekte karşılaşabileceği güvenlik senaryoları arasında Türkiye’nin de yer almaya başladığı öne sürüldü.
JNS’de yayımlanan makalede, İsrail ordusunun deniz ve amfibi harekât kabiliyetini güçlendirmeye yönelik son adımlarının, muhtemel bir Türkiye senaryosu kapsamında değerlendirildiği iddia edilerek, “Hazırlıklar başladı” ifadelerine yer verildi.
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Analizde, İsrail Savunma Bakanlığının son aylarda “Triton” tipi beş hızlı amfibi çıkarma gemisini envanterine kattığı belirtildi. Analizin en dikkati çeken bölümünde ise İsrail ordusu ile donanmasının son dönemde “potansiyel Türk cephesi” üzerinde daha yoğun çalışmaya başladığı dile getirildi.
İsrailli askerî yetkililere dayandırılan değerlendirmede, Türkiye’den gelebilecek muhtemel doğrudan askerî tehdide karşı kapsamlı bir hazırlık kararı alınması hâlinde özellikle İsrail donanmasının yeniden yapılandırılması gerekeceği, böyle bir askerî dönüşümün ise uzun yıllar alabileceği savunuldu.
Makalede, ABD’nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü konusunda Türkiye’ye yeşil ışık yaktığına da vurgu yapılarak Ankara’nın Tel Aviv’in bölgedeki hava üstünlüğünü etkileyebileceği ifade edildi.