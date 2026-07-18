Küresel piyasalarda altın fiyatlarına yönelik beklentiler yeniden şekillendi. Dünyanın önde gelen yatırım bankaları, jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları, Fed'in faiz politikası ve doların seyri doğrultusunda 2026 yılına ilişkin tahminlerini güncelledi. İşte banka banka 2026 sonu altın beklentileri…

UBS: 5.500 DOLAR İsviçreli banka UBS, 2026 yıl sonu ons altın tahminini 5.900 dolardan 5.500 dolara revize etti. Banka, tahmini aşağı çekmesine rağmen merkez bankalarının güçlü alımlarının ve güvenli liman talebinin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

GOLDMAN SACHS: 4.900 DOLAR Goldman Sachs, ons altın için 2026 yıl sonu hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara düşürdü. Bankaya göre Fed'in faiz indirim sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesi ve ETF talebindeki zayıflama kısa vadede yükselişi sınırlayabilir.

HSBC: 4.750 DOLAR HSBC, altın fiyatlarına ilişkin güncel değerlendirmesinde 2026 sonunda ons altının 4.750 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Banka, jeopolitik gelişmelerin ve merkez bankalarının rezerv politikalarının fiyatlamada belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

J.P. MORGAN: 4.500 DOLAR J.P. Morgan, son raporunda altın fiyatlarına ilişkin beklentisini aşağı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yılının son çeyreğinde ons altının 4.500 dolar seviyesinde dengeleneceğini tahmin ediyor.

BOFA: ORTALAMA TAHMİN 4.360 DOLAR Bank of America (BofA), 2026 yılı için ortalama ons altın fiyatı beklentisini 5.093 dolardan 4.360 dolara düşürdü. Banka, uzun vadede 5.000 dolar seviyesinin mümkün olduğunu belirtse de 2026 yıl sonuna ilişkin net bir hedef paylaşmadı.

DEUTSCHE BANK: 4.800 DOLAR Deutsche Bank, yılın son çeyreğinde altın fiyatlarının yeniden güç kazanmasını bekliyor. Bankanın güncel projeksiyonunda yıl sonuna doğru ons altının yaklaşık 4.800 dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

CITI: 4.000 DOLAR Citi, kısa vadeli altın beklentisini 4.300 dolardan 4.000 dolara revize etti. Banka, bu seviyenin daha çok yakın vadeli hedef olduğunu belirtirken, 2026 yıl sonuna ilişkin ayrı bir resmi hedef açıklamadı.

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