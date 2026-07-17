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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, internetten soygun yöntemlerini araştırdıktan sonra müşteri gibi girdiği kuyumcudan silah zoruyla 200 bin lira değerinde iki adet bilezik gasbeden zanlının gerçekleştirdiği silahlı soygun anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alınan şahsın, silahını çıkarıp bilezikleri alarak dükkandan uzaklaştığı anlar anbean kaydedildi.

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