Mardin'de "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı. Şahsın sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddia edildi.

Mardin'de "Marilyn Monroe" olarak bilinen Melek Akarmut'un, sosyal medya platformu üzerinden @_melekkkarahann_ rumuzuyla paylaşım yaptığı ve bir paylaşımı nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

15 TEMMUZ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Akarmut'un, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan Akarmut, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardinli Marilyn Monroe tutuklandı! 15 Temmuz paylaşımı tepki çekti

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