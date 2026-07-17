İhlas Haber Ajansı
Mardinli "Marilyn Monroe" tutuklandı! 15 Temmuz paylaşımı tepki çekti
Mardin'de "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı. Şahsın sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddia edildi.
Özetle DinleMardinli "Marilyn Monroe" tutuklandı! 15 Temmuz pa...
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Yaşam az önce
Mardin'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan 'Marilyn Monroe' lakaplı Melek Akarmut'un, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
- Mardin'de 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut isimli kişi.
- Akarmut'un sosyal medya hesabının rumuzu @_melekkkarahann_.
- Bir paylaşımı nedeniyle tutuklandı.
- 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptı.
- Hakkında adli işlem başlatıldı.
- Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Mardin'de "Marilyn Monroe" olarak bilinen Melek Akarmut'un, sosyal medya platformu üzerinden @_melekkkarahann_ rumuzuyla paylaşım yaptığı ve bir paylaşımı nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.
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15 TEMMUZ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Akarmut'un, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Hakkında adli işlem başlatılan Akarmut, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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