Hatay’da 1932-1939 kazılarında çıkarılarak dünyaya dağılan tarihi mozaikler, 3 yıllık çalışmayla "antiochmuseumofart.org" sitesinde bir araya getirildi. Antakya Sanat Müzesi Derneği'nin hayata geçirdiği 700 görsellik dijital arşivin ardından, 100 replika eserle fiziki bir müze kurulması da hedefleniyor.

Hatay’da 1932-1939 dönemindeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve dünyanın farklı ülkelerindeki müzelerde sergilenen mozaikler dijital ortama taşındı.



Antakya Sanat Müzesi Derneği Başkanı İskender Azaroğlu’nun girişimiyle farklı ülkelerdeki 40’tan fazla müzede sergilenen Antakya mozaiklerinin bir araya getirilmesi için çalışma başlatıldı.

3 Yıllık çalışmalar sonuç verdi: Antakya mozaikleri dijital müzede

Yaklaşık 3 yıl süren çalışmayla kentte Princeton Üniversitesi öncülüğünde 1932-1939’da gerçekleştirilen kazılarda çıkarılan mozaikler, “antiochmuseumofart.org” adlı internet sitesinde bir araya getirildi. 2024 yılından bu yana aktif olan web sitesinin bugüne kadar 30 binden fazla ziyaretçi ağırladığı açıklandı.



Mozaiklerin çıktığı alanlar ile bugün sergilendikleri müzeler ve dönemlerine ilişkin Türkçe-İngilizce bilgilerin yer aldığı sitede, eserlerle ilgili 700’den fazla görsel de yer aldı. Sanatseverler, kentteki kazılarda çıkarılan ancak farklı ülkelerde sergilenen mozaikleri “dijital müze” sayesinde bir arada görme şansı yakalıyor.

3 Yıllık çalışmalar sonuç verdi: Antakya mozaikleri dijital müzede

HEDEF ANTAKYA SANAT MÜZESİ KURMAK

Dernek Başkanı İskender Azaroğlu, kapsamlı bir çalışmayla Antakya mozaiklerini dijital arşivde bir araya getirdiklerini söyledi.



Dijital arşivin sanatseverlerin yanı sıra araştırmacılar ve sanat tarihçileri için de kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşıdığını belirten Azaroğlu, “Antakya’da 1932 yılından itibaren yapılan kazılarda çıkarılan ve dünyanın 40’tan fazla müzesine dağılan mozaikleri titizlikle derledik. Bunları kazı kazı, ev ev, oda oda istifleyerek bir web sitesi oluşturdum. 700 görsel ve tek tek açıklaması var. Hangi müzede sergilendiği, hangi yüzyıla ait olduğu gibi detayları da mevcut” dedi.

3 Yıllık çalışmalar sonuç verdi: Antakya mozaikleri dijital müzede

DİJİTAL ARŞİVİN ARDINDAN REPLİKA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Dijital arşivin yanı sıra eserleri fiziksel ortamda da bir araya getirme amacıyla gönüllülerin desteğiyle çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Azaroğlu, bu kapsamda 27 mozaik panel ile 2 heykelin replikasını tamamlayarak kentte sergilediklerini söyledi.

Azaroğlu, 2 yıl içinde replika koleksiyon sayısını 100 panele ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, ”Amacımız, derneğin çalışmalarını gençlerle ilerletmek, Antakya’nın kültürel değerlerini ve varlıklarını korumak, bunları daha ileri taşımak, birbirleriyle sosyal iletişimde olmalarını sağlamak ve mirasımıza sahip çıkmak. Derneğimizin bir diğer amacı gelecekte Antakya Sanat Müzesi’nin kurulumunu sağlamak ve kalıcı bir yere taşınmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Emir Çekmecelioğlu da dijital arşivin ardından replika çalışmalarıyla dünyanın farklı müzelerine dağılmış kültürel mirası aynı ortamda bir araya getireceklerini belirtti.

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