Kadınlar Euroleague'de (Avrupa Basketbol Ligi) yeni sezonda Fenerbahçe, C Grubu’nda; Galatasaray ise B Grubu’nda mücadele edecek. Elemelerde yer alan Emlak Konut, yarı finalde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AC ile karşılaşacak.

Kadınlar Euroleague'de 2026-2027 sezonu grupları eşleşmeleri, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Bu sezon 11 farklı ülkeden 24 kulübün kayıt yaptırdığı organizasyonda; 12 takım doğrudan normal sezonda yer alırken; 12 takım ise eleme etabında mücadele edecek.

Son şampiyon Fenerbahçe, C Grubu'nda; İspanya temsilcisi Valencia Basket Club, Romanya ekibi CS Rapid Bucuresti ve 4'üncü eleme yolunun galibiyle mücadele edecek. Galatasaray ise B Grubu'nda; İtalya'dan Beretta Famila Schio, Belçika'dan Kangoeroes Basket Mechelen ve 2'nci eleme yolunun galibiyle karşılaşacak.

Elemelerde Türkiye’yi temsil edecek Emlak Konut, 3'üncü eleme yolu yarı finalinde Panathinaikos AC ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi kazanan takım, finalde Spar Girona’nın rakibi olacak. Eleme etabı, 4 ayrı yol üzerinden 2 turlu ve tek maçlı eleme formatında gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları 23 Eylül Çarşamba, final karşılaşmaları ise 30 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

ELENEN KADINLAR EUROCUP'A KATILACAK

Her eleme yolunun kazananı Kadınlar Euroleague normal sezonuna yükselecek. Elenen takımlar ise yollarına Kadınlar Eurocup'ta devam edecek.

Kadınlar Euroleague'de gruplar ve eşleşmeler şöyle:

A Grubu: Casademont Zaragoza, Basket Landes, Athinaikos Qualco, 1. eleme yolunun galibi

B Grubu: Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beretta Famila Schio, Kangoeroes Basket Mechelen, 2. eleme yolunun galibi

C Grubu: Fenerbahçe Opet, Valencia Basket Club, CS Rapid Bucuresti, 4. eleme yolunun galibi

D Grubu: ZVVZ USK Praha, Tango Bourges Basket, AZS UMCS Lublin, 3. eleme yolunun galibi

Kadınlar Euroleague'de normal sezon 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

1. eleme yolu

Yarı final: Kibirkstis-TOKS - ENEA AZS Politechnika Poznan

Final: Sopron Basket - Yarı final eşleşmesinin galibi

2. eleme yolu

Yarı final: Zabiny Brno - KKZ Crvena Zvezda

Final: DVTK HUNTHERM - Yarı final eşleşmesinin galibi

3. eleme yolu

Yarı final: Panathinaikos AC - Emlak Konut

Final: Spar Girona - Yarı final eşleşmesinin galibi

4. eleme yolu

Yarı final: Flammes Carolo Basket - KP Brno

Final: Umana Reyer Venezia - Yarı final eşleşmesinin galibi

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