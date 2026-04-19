Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunu finalindeki Türk derbisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup etti ve tarihindeki üçüncü EuroLeague şampiyonluğunu elde etti. Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferiyle Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazandı.

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan FIBA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet derbisinin ardından belli oldu.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Opet, son dört yılda üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

FENERBAHÇE 3. KEZ AVRUPA'DA ZİRVEDE

Sarı-lacivertli ekip, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe Opet, 2022-2023, 2023-2024 ve 2025-2026 sezonlarında 3 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-kırmızılılar ise daha önce bir kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bir kupaya sahip.

2013-2014 sezonundaki finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet

TÜRKİYE, 10. AVRUPA KUPASINI KAZANDI

Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferiyle Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazandı.

Türk takımlarından Fenerbahçe'nin 2'şer FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Süper Kupa, Galatasaray'ın 2 FIBA Avrupa Kupası ve 1 Avrupa Ligi, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Son olarak Çimsa ÇBK Mersin, 2025-2026 sezonu Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini geçerek şampiyon oldu ve Türkiye'ye 9. Avrupa kupasını kazandırdı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE 3. KEZ TÜRK FİNALİ

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez Türk finali heyecanı yaşandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda oynanan final maçında da karşı karşıya gelmişti.

Finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

Sarı-lacivertli takım ise 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Avrupa Ligi finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupayı kazanmıştı.

FİNALE GİDEN YOL

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 12 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşayan ve yarı final play-in turunda mücadele etme hakkı elde eden Fenerbahçe Opet, bu turda İspanya'nın Spar Girona takımını iki maçta da yenip yarı final biletini aldı.

Zaragoza'daki yarı finalde Spar Girona'yı bu sefer 76-59 yenen sarı-lacivertli ekip, adını finale yazdırdı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise grup aşamasında 10 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Yarı final play-in turunda Fransa'nın Basket Landes takımını 2-1'lik seriyle geçen sarı-kırmızılılar, yarı finalde de İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 63-56 mağlup ederek finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

İKİ TAKIM BU SEZON 7. KEZ KARŞILAŞTI

FIBA Avrupa Ligi'nde final maçına çıkacak Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, bu sezon 7. kez kozlarını paylaştı.

İki takım bu sezon 2 farklı kulvarda 7 maç oynarken bu müsabakaların tamamını sarı-lacivertli ekip kazandı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda oynanan iki karşılaşmada Fenerbahçe Opet, rakibini 75-71 ve 75-70'lik skorlarla mağlup etti.

Ligde play-off final etabında da karşı karşıya geldikleri 3 maçı Fenerbahçe Opet, 85-70, 77-75 ve 87-76 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

İki takım Türkiye Kupası finalinde de karşılaşırken sarı-lacivertli takım, müsabakadan 86-66 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

