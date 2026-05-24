Konutta Uzak Doğu rüzgarı! Çinlilerin alımları yüzde 450 arttı
Türkiye genelinde yabancıya konut satışı verilerinde uzun yıllardır hâkim olan Rusya ve Orta Doğu ağırlığı, Çinli yatırımcıların agresif gayrimenkul hamleleriyle yeni bir boyut kazanıyor.
- Geçmişte yıllık 200-300 konut alan Çin vatandaşları, 2026'nın ilk üç ayında aylık 60-80 konuta ulaşmıştır.
- Nisan 2026'da Çin vatandaşları 110 konut alımıyla tarihî bir rekor kırmıştır.
- Bu ivmeyle Çinli yatırımcıların aylık konut alımları tarihî ortalamalarına göre %450 artış göstermiştir.
- Çin vatandaşları, İran'ı geride bırakarak Rusya'nın ardından Türkiye'de en çok konut alan ikinci yabancı ülke unvanını elde etmiştir.
- Çinli dev şirketlerin Türkiye'yi lojistik ve sanayi üssü olarak konumlandırma stratejisi, bu konut alımlarını etkilemektedir.
- Çin menşeli otomotiv devlerinin Türkiye'de üretim tesisi kurma kararları, kurumsal sermayenin de Türkiye emlak piyasasına yönelmesini tetiklemiştir.
Geçmiş yıllarda Türkiye genelinde yıllık bazda sadece 200 ila 300 konut alan ve aylık ortalamaları 20 adet seviyesinde seyreden Çin vatandaşları, 2026 yılıyla birlikte vites yükseltti. Resmî verilere göre 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında aylık bazda 60 ila 80 adet bandına kadar tırmanarak ilk 20 pazarın sınırına yerleşen Çinliler, nisan ayında ise tam 110 konut alımı gerçekleştirerek tarihî bir rekor kırdı.
Yaşanan bu ivmeyle birlikte Çinli yatırımcıların aylık konut alımları tarihî ortalamalarına göre yüzde 450 gibi devasa bir artış gösterirken, Çin vatandaşları İran’ı bile geride bırakarak Rusya’nın ardından Türkiye’de en çok konut alan ikinci yabancı ülke unvanını elde etti.
YATIRIMLAR ETKİLİ OLUYOR
Uzak Doğulu yatırımcıların gayrimenkul pazarındaki bu ezber bozan yükselişi, Çinli dev şirketlerin Türkiye’yi lojistik ve sanayi anlamında küresel bir üs olarak konumlandırma stratejisiyle doğrudan örtüşüyor. Son dönemde özellikle Çin menşeli otomotiv devlerinin Türkiye’de milyar dolarlık üretim tesisleri kurmak için yatırım kararları alması, tedarik zincirindeki beyaz yakalı yöneticilerin ve kurumsal sermayenin de rotayı Türkiye emlak piyasasına çevirmesini tetikliyor.
ÇİN İLK KEZ 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Sıra - Ülke - Nisan 2026 konut satışı
1.....Rusya .......................263
2.....Çin .............................110
3.....İran ...........................100
4.....Ukrayna .......................92
5.....Irak ..............................75