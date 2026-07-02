Petrol fiyatlarının savaş sonrası dip seviyeye gerilemesinin ardından akaryakıta yeni bir indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarında güncelleme olacak. İşte detaylar...

ABD-İran savaşı ile 120 dolar seviyesine kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle 70 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrolün savaş sonrası dip seviyeye inmesiyle akaryakıta yeni bir indirim göründü.

OTOGAZA İNDİRİM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıta bu gece yarısı indirim geliyor. Bu kez fiyat düşüşü otogazda yaşanacak.

Petrol dip yaptı, akaryakıta indirim geliyor! Tabela gece yarısı değişecek

OTOGAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Otogazın litre fiyatı 93 kuruş gerileyecek. Böylece otogazın litresi şehirlere göre 30-31 lira seviyelerine inecek.

2 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.77 64.61 31.99 İstanbul Anadolu 62.59 64.43 31.39 Ankara 63.72 65.68 31.97 İzmir 63.98 65.96 31.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.