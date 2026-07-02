BTK'dan IMEI düzenlemesi! e-Devlet dönemi başladı
BTK, IMEI kayıt sisteminde önemli değişikliklere gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle cihaz kayıt ve IMEI değişikliği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Ayrıca yabancılara ait cihazların kayıt ve kara liste uygulamasına ilişkin yeni kurallar da getirildi.
- Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanınan yabancı misyon kimlik kartı sahipleri, cihaz kayıt başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapacak.
- Kimlik kartı süresi biten cihazlar, 120 günlük kullanım süresinin ardından siyah listeye alınacak.
- Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların arızalanması nedeniyle cihaz veya ana kartının değiştirilmesi durumunda yapılacak IMEI değişim işlemleri yeniden düzenlendi.
- IMEI değişikliği başvurularında, değişimi gerçekleştiren firmanın belirli şartları taşıyan bir belge düzenlemesi gerekecek.
- Bazı başvuruların abone kayıt merkezleri üzerinden yapılmasına ilişkin hüküm kaldırıldı ve söz konusu işlemler e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına" dair düzenlemelerde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle IMEI'nin kayıt süreci ve yönetilmesi süreçlerinde teknik ve idari güncellemeler yapıldı. Buna göre Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanınan yabancı misyon kimlik kartı sahipleri, cihaz kayıt başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.
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KARA LİSTE DETAYI
Başvuru esnasında beyan edilen bilgiler, ilgili mercilerce elektronik ortamda doğrulandıktan sonra BTK'ye iletilecek. Söz konusu cihazların IMEI numaraları, ilgili misyon mensubunun kimlik kartı geçerlilik süresi boyunca "beyaz listede" tutulacak. Kimlik kartı süresi biten cihazlar, 120 günlük kullanım süresinin ardından "siyah listeye" alınarak kullanıma kapatılacak.
YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN CİHAZLARA İLİŞKİN DÜZENLEME
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların arızalanması nedeniyle cihazın veya ana kartının değiştirilmesi durumunda yapılacak IMEI değişim işlemleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, ilk kayıt başvurusunu yapan kişi e-Devlet üzerinden değişim başvurusunda bulunabilecek.
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FİRMALARA GETİRİLEN ZORUNLULUKLAR
IMEI değişikliği başvurularında, değişimi gerçekleştiren firma tarafından düzenlenen belgenin belirli şartları taşıması gerekecek.
Belgede, firma unvanı ve iletişim bilgilerinin, arızaya bağlı değişim yapıldığının, eski ve yeni IMEI numaralarının, firma anteti veya kaşesinin bulunması zorunlu olacak.
Bazı başvuruların abone kayıt merkezleri üzerinden yapılmasına ilişkin hüküm de kaldırıldı. Böylece söz konusu işlemler e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek.