Uzman isimden altın için 7.500 TL tahmini! "Biraz daha hafif frene basarak..."

Altın fiyatlarında son iki haftada yaşanan yükseliş yatırımcıların ilgisini yeniden değerli metale çevirirken, bundan sonraki seyir merak konusu oldu. Ekonomist Dr. Sefer Humar, altının mevcut seviyelerine ilişkin temkinli mesajlar verirken, "7 bin ve 7 bin 500 lira seviyeleri görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Güvenli liman olarak görülen altın, savaşın ilk döneminde yükseliş eğilimini sürdüremeyerek geriledi.

Son iki haftada ise altın fiyatlarında yeniden dikkat çeken bir toparlanma görüldü. Yaşanan yükselişin ardından yatırımcıların ilgisi yeniden değerli metale yönelirken, fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.

TGRT Haber'e konuşan Ekonomist Dr. Sefer Humar, altının mevcut fiyat seviyesine temkinli yaklaştı. Humar, belirli bir seviyenin görülmesinin yükselişin aynı hızla devam edeceği anlamına gelmediğini belirterek yatırımcı psikolojisine dikkat çekti.

"AYNI HIZLA YÜKSELECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

"Altının 6.800'lere geleceğine dair öngörülerimiz vardı ve buralara geldi" diyen Humar, "Altını çizmek istediğim şey var, bir seviyenin görülmesi bundan sonra da aynı hızda yukarıya doğru gideceği anlamına gelmiyor. Ben bu konuda temkinliyim. Bu seviyelerden sonra çok büyük, yeni, güçlü bir yükseliş trendinin hemen başlayacağı kanaatinde değilim" ifadelerini kullandı.

"YENİ ALICIYI NEREDEN BULACAKSINIZ?"

Altındaki yükselişi değerlendiren Humar, piyasada fiyatı yükselen bir ürüne herkesin aynı anda yönelmesinin yeni alıcı bulmayı zorlaştırabileceğini söyledi. Yatırımcıların yalnızca fiyatın yükselmesine bakarak karar vermemesi gerektiğini belirten ekonomist, piyasanın işleyişini marketteki bir ürüne yönelik talebe benzetti.

Herkesin aynı anda alım yapması halinde sonraki aşamada yeni alıcı bulmanın önemli hale geleceğini belirten Humar, altındaki yükselişin bundan sonraki süreçte daha temkinli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"7 BİN VE 7.500 LİRA SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR"

Altın fiyatlarının 7 bin lira ve üzerine çıkıp çıkmayacağı sorusunu da cevaplayan Humar, bu ihtimali tamamen dışlamadı. Ancak yükselişin daha yavaş gerçekleşebileceğini belirtti.

Humar, 7 bin ve 7.500 lira seviyelerinin görülebileceğini ifade ederek, fiyatın bu seviyelere "biraz daha hafif frene basarak" ulaşabileceğini düşündüğünü söyledi.

Ekonomist Dr. Sefer Humar

EYLÜL AYINDA FAİZ KARARI NE OLACAK?

Humar, altın fiyatları açısından yakından takip edilen Merkez Bankası'nın eylül ayındaki faiz kararına ilişkin beklentisini de paylaştı.

Eylül ayında faiz indirimi yerine faizin sabit tutulması veya bir miktar artırılması ihtimalini daha yüksek gördüğünü belirten Humar, "Faiz artırımları olabilir ama en kötü ihtimal sabit kalacağını düşünüyorum" dedi.

Ekonomistin değerlendirmelerine göre eylül ayında alınacak para politikası kararı ve küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrinde etkili olabilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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