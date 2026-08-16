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Dünya

Mürettebattaki askerler isyan etmişti! ABD'den 'USS Abraham Lincoln gemisi' açıklaması

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Mürettebattaki askerler isyan etmişti! ABD'den 'USS Abraham Lincoln gemisi' açıklaması

İçinde bulunan mürettebatın zorlu hayat koşulları ile gündeme gelen USS Abraham Lincoln gemisine ilişkin ABD'den açıklama geldi. CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, "USS Abraham Lincoln, ruh sağlığı vakaları açısından en düşük seviyelerde yer alıyor" sözleri ile iddiaları yalanladı.

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Pazar günü, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki koşulları savundu ve bu geminin ABD Donanması’nın uçak gemisi filosunda ruh sağlığı vakaları açısından en düşük sayılara sahip gemiler arasında yer aldığını belirtti.

Amiral Brad Cooper, uçak gemisini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “ABD Donanması'nın aktif 11 uçak gemisi arasında, Lincoln şu anda ruh sağlığı ile ilgili vaka sayısının en düşük olduğu gemilerden biri” dedi.

Cooper, bunun “her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmediğini” kabul ederek, denizde uzun süreli hizmetin “benzersiz bir zorluk” olduğunu ve bireylerin strese farklı tepkiler verdiğini belirtti.

Cooper, mürettebatın dayanıklılığını ve takım çalışmasını “hayranlık uyandırıcı” olarak nitelendirdi.

Mürettebattaki askerler isyan etmişti! ABD'den 'USS Abraham Lincoln gemisi' açıklaması
Başlık ResmiMürettebattaki askerler isyan etmişti! ABD'den 'USS Abraham Lincoln gemisi' açıklaması

MÜRETTEBAT BUNALIMDA İDDİASI

Cooper'ın açıklamaları, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların, denizcilerin refahı ve geminin durumu ile ilgili “derin endişe verici raporlar” hakkında kaygılarını dile getirmek üzere Donanma Vekili Hung Cao'ya bir mektup göndermelerinin ardından geldi.

Mürettebattaki askerler isyan etmişti! ABD'den 'USS Abraham Lincoln gemisi' açıklaması
Başlık ResmiMürettebattaki askerler isyan etmişti! ABD'den 'USS Abraham Lincoln gemisi' açıklaması

BAZI ASKERLER SUYA ATLAYARAK KAÇMAK İSTEDİ

Aile üyeleri de endişelerini dile getirirken, bazı haberlerde denizcilerin aşırı koşullar nedeniyle gemiden atlamaya teşebbüs ettikleri iddia edildi.

Cooper’ın açıklaması, uzun süreli görev koşullarına ilişkin endişeler sürerken ABD’nin USS Abraham Lincoln’ü USS George Washington ile değiştirmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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