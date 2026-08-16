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Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

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Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonun ardından soruşturmanın yurt dışındaki ayağı da gündeme geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “Köln’de büyük bir merkez yapıyorlar” sözleriyle dikkat çektiği tesis, ilk kez görüntülendi.

Yaklaşık 70 milyon dolarlık olduğu belirtilen merkezin, soruşturma kapsamında örgütün Almanya’daki yapılanması açısından önemli bir merkez olduğu değerlendiriliyor.

Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Kuriş ve ailesine ait toplam 191 taşınmazın bulunduğu tespit edildi. Örgütün mali yapısı, şirketleri, taşınmazları ve yurt dışındaki bağlantıları da incelemeye alındı.

Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

BAKAN ÇİFTÇİ: EPEYDİR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDUK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde operasyonun uzun süren bir çalışmanın ardından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Çiftçi, “Epeydir üzerinde çalışıyorduk” ifadeleriyle soruşturmanın kapsamına dikkat çekerken, yürütülen çalışmada örgütün Türkiye dışındaki faaliyetlerinin de araştırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
Fotoğrafİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

“70 MİLYON DOLARLIK BÜYÜK BİR YATIRIM”

Bakan Çiftçi’nin açıklamasında dikkat çeken başlıklardan biri de Almanya’daki merkez oldu.

Çiftçi, Köln’de inşa edilen tesis için “70 milyon dolarlık büyük bir yatırım” ifadesini kullandı.

Merkezin tamamlanmasının ardından grubun faaliyetlerinin önemli bölümünün buraya kaydırılmasının değerlendirildiğini söyledi.

Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

KÖLN’DE 70 MİLYON DOLARLIK TESİS

Bakan Çiftçi’nin sözünü ettiği tesis, Almanya’nın Köln kentinde yükseliyor.

Yaklaşık 12 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen kompleksin 2027 yazında tamamlanması bekleniyor.

Projenin brüt kat alanı yaklaşık 32 bin 800 metrekare olacak.

Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

MERKEZİN İÇİNDE YÖNETİM BİRİMLERİ OLACAK

17 bin 763 metrekare kullanım alanına sahip olması planlanan komplekte, yönetim birimleri, eğitim alanları ve toplantı salonlarının yanı sıra farklı sosyal alanların da bulunması planlanıyor.

Merkezin, tamamlandığında grubun Almanya’daki faaliyetlerinin yürütüldüğü ana merkezlerden biri olması gündeme geldi.

Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

881 KİŞİLİK İBADET ALANI

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, kompleksin içerisinde 881 kişilik ibadet alanı bulunması planlanıyor.

Merkezde ibadet alanının yanı sıra mescit, kütüphane ve çeşitli sosyal alanların da yer alacağı belirtiliyor.

Projenin büyüklüğü, merkezin yalnızca bir idari bina olarak tasarlanmadığını ortaya koyuyor.

Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

231 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU

Projede öğrenci yurdu da yer alıyor.

Merkezde 231 yatak kapasiteli öğrenci yurdu bulunması planlanıyor. Bunun yanında eğitim ve toplantı salonlarının da kompleks içerisinde yer alması öngörülüyor.

Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

114 YATAKLI MİSAFİRHANE

Komplekste ayrıca 114 yatak kapasiteli misafirhane bulunması planlanıyor.

Restoran, kütüphane ve sosyal alanların da yer alacağı merkez, farklı faaliyetlerin aynı yapı içerisinde yürütülmesine imkân sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

172 ARAÇLIK OTOPARK

Dev kompleksin otopark kapasitesi de dikkat çekiyor. Projeye göre merkezde 172 araçlık otopark bulunacak.

Temeli 14 Mart 2023’te atılan tesisin 2027 yazında tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Köln’de inşası devam eden merkezin, Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin iddialar da araştırılıyor.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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