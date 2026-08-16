Bakan Çiftçi açıklamıştı: Alihan Kuriş suç örgütünün Köln’deki dev merkezi görüntülendi!

Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonun ardından soruşturmanın yurt dışındaki ayağı da gündeme geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “Köln’de büyük bir merkez yapıyorlar” sözleriyle dikkat çektiği tesis, ilk kez görüntülendi.

Yaklaşık 70 milyon dolarlık olduğu belirtilen merkezin, soruşturma kapsamında örgütün Almanya’daki yapılanması açısından önemli bir merkez olduğu değerlendiriliyor.