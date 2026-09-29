İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen 5 lüks villaya el konuldu. Üçüncü kişiler adına kayıtlı taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu bildirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü sermaye piyasası ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında, toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirtilen 5 lüks villaya el konuldu.

Soruşturma kapsamında Beykoz Acarkent'teki villaların mevcut mülkiyet durumlarının yanı sıra geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de incelemeye alındı. Taşınmazların kimler tarafından ve hangi tarihlerde edinildiği araştırılırken, mülkiyet değişiklikleri ile soruşturma konusu mali hareketler arasındaki bağlantılar da incelendi.

Fon soruşturmasında yeni perde! 1,2 milyar TL'lik 5 villaya el konuldu

VİLLALARIN DEVİR KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, yüksek tutarlı üçüncü kişi transferleri, yurt dışına yapılan para gönderimleri, yatırım kuruluşları arasındaki mali hareketler ile yakın tarihte gerçekleştirilen taşınır ve taşınmaz satışlarının, soruşturma konusu suçlardan elde edildiği değerlendirilen malvarlığının devredilmesi veya azaltılmasına yönelik işlemler açısından kuvvetli şüphe oluşturduğu belirtildi.

Bu kapsamda Acarkent'teki 5 villanın tapu kayıtları incelendi.

Kayıtlara göre villalardan biri 27 Şubat 2026'da Muhammed Yarız tarafından Mehmet Bozdağ'dan devralındı. Söz konusu taşınmaz 9 Eylül 2026'da Bolkan Bekçi'ye devredildi ve halen Bekçi adına kayıtlı bulunuyor.

Bir başka villanın 17 Aralık 2025'te Enis Bulut tarafından Serdar Arslaner'den devralındığı ve taşınmazın halen Bulut adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Diğer bir villanın ise 25 Aralık 2025'te Ömer Bedir Çetinel tarafından Efes Milletlerarası Nakliyat Anonim Şirketi'nden devralındığı ve halen Çetinel adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Villalardan birinin 6 Ağustos 2025'te Pusula İnvest Gayrimenkul Anonim Şirketi tarafından Yeliz Işık'tan satın alındığı ve taşınmazın halen şirket adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Bir diğer villanın da 10 Şubat 2025'te Esra Alkış tarafından Esra Özmen'den devralındığı, 17 Temmuz 2025'te ise KL Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi'ne devredildiği belirlendi. Taşınmazın halen şirket adına kayıtlı olduğu bildirildi.

Fon soruşturmasında yeni perde! 1,2 milyar TL'lik 5 villaya el konuldu

VİLLALAR BOŞ VE TADİLAT HALİNDE BULUNDU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha sonra Acarkent Sitesi'ndeki villalarda inceleme gerçekleştirdi. Saat 16.08 sıralarında yapılan kontrollerde villalardan birinin tadilat halinde olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Başka bir villanın da tadilat aşamasında ve boş olduğu tespit edildi.

Kontrol edilen bir başka villanın dış kapısının tahta levhayla kapatıldığı görüldü. Araç giriş bölümünden yapılan incelemede taşınmazın tadilat halinde olduğu ve içerisinde herhangi bir kişinin bulunmadığı belirlendi.

Diğer bir villanın da boş olduğu, dışarıdan yapılan incelemede cam bölmelerin ardından içeride herhangi bir eşya bulunmadığının görüldüğü ve taşınmazda kimsenin ikamet etmediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Fon soruşturmasında yeni perde! 1,2 milyar TL'lik 5 villaya el konuldu

TOPLAM DEĞERLERİ 23 İLA 24,5 MİLYON DOLAR OLARAK HESAPLANDI

Soruşturma kapsamında 5 villanın güncel piyasa değerinin belirlenmesi için Acarkent Sitesi'ndeki emlak satış ofislerinden bilgi alındı. Elde edilen bilgilere göre villaların yaklaşık değerlerinin sırasıyla 8-8,5 milyon dolar, 3-3,5 milyon dolar, 5 milyon dolar, 4 milyon dolar ve 3-3,5 milyon dolar seviyesinde olduğu bildirildi.

Buna göre 5 villanın toplam tahmini değerinin yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu belirtildi. Ancak bu rakamların kesin değer olmadığı, taşınmazların konumu, yüzölçümü, emsal satışları ve fiziki özelliklerinin değerlendirilmesi için bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği kaydedildi.

Site yönetiminde ise villaların geçmiş satışlarına ilişkin emsal satış belgeleri ile kira bedellerini gösteren belgelerin bulunmadığı bildirildi.

SAVCILIK EL KOYMA TALEBİNDE BULUNDU

Soruşturma kapsamında savcılık, Muhammed Yarız'ın daha önce üzerine kayıtlı olan ve daha sonra Bolkan Bekçi'ye devredilen A2 numaralı villa ile Serdar Turhan ve Mehmet Salih Turhan'ın yetkilisi olduğu Bainbridge Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki taşınmazın da aralarında bulunduğu malvarlığı değerlerine el konulmasını talep etti.

Taşınmazların, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin devredilmesi veya malvarlığının azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği ve bu nedenle el koyma tedbirine konu edildiği belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Devasa fon hareketliliği takibe takıldı: İsmet Öğüt gözaltına alındı

FERİDUN GEÇGEL'İN PASAPORTUNA EL KONULDU

Öte yandan fon soruşturması kapsamında Astor Enerji şirketinin sahibi Feridun Geçgel hakkında yeni bir işlem gerçekleştirildi. ABD'den İstanbul'a giriş yapmak üzere limana gelen Geçgel'in pasaportuna el konuldu.

Feridun Geçgel, 29 Eylül saat 18.38 sıralarında ABD'den İstanbul'a giriş yapmak üzere limana geldi. Yapılan kontroller sırasında Geçgel hakkında 26 Eylül tarihli soruşturma dosyası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine mahkeme kararı doğrultusunda Geçgel'in pasaportuna el konuldu. Kendisine yurt dışına çıkış yasağına ilişkin gerekli tebligatın da yapıldığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala