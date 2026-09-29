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Devasa fon hareketliliği takibe takıldı: İsmet Öğüt gözaltına alındı

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Devasa fon hareketliliği takibe takıldı: İsmet Öğüt gözaltına alındı
Başlık Resmi3,1 milyar liralık fon çıkışı tespit edilen Balıkçı İsmet gözaltına alındı

Kamuoyunda 'Balıkçı İsmet' olarak da tanınan İsmet Öğüt'ün 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt’e ait hesaplardan 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Öğüt, gözaltına alındı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Daha önce yapılan açıklamalarda Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığının da araştırıldığı belirtilmişti.

Ensar Öğüt
Başlık ResmiEnsar Öğüt
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Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve paranın kaynağına ilişkin incelemelerin tüm yönleriyle devam ettiği kaydedilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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